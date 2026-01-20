Φανταστικός Τζολάκης κρατάει ανέπαφη την εστία του (vid)
Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έκανε μιαν ακόμα φανταστική απόκρουση διατηρώντας ανέπαφη την εστία του
Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι εκπληκτικός στην μεγάλη «μάχη» του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν, καθώς ο τερματοφύλακας της ομάδας του λιμανιού, πραγματοποίησε νέα φανταστική απόκρουση.
Ο Σικ βρέθηκε απέναντι στον Τζολάκη, έκανε το πλασέ, αλλά ο πορτιέρε των «ερυθρόλευκων» έκανε μιαν ακόμα φανταστική απόκρουση, διατηρώντας το μηδέν στην εστία του.
Δείτε την εξαιρετική επέμβαση του Τζολάκη στο 81’:
