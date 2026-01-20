sports betsson
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
20.01.2026 | 22:11
Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αρκαδία, Μεσσηνία, Κορινθία και Λακωνία
Φανταστικός Τζολάκης κρατάει ανέπαφη την εστία του (vid)
Ποδόσφαιρο 20 Ιανουαρίου 2026 | 23:49

Φανταστικός Τζολάκης κρατάει ανέπαφη την εστία του (vid)

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έκανε μιαν ακόμα φανταστική απόκρουση διατηρώντας ανέπαφη την εστία του

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι εκπληκτικός στην μεγάλη «μάχη» του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν, καθώς ο τερματοφύλακας της ομάδας του λιμανιού, πραγματοποίησε νέα φανταστική απόκρουση.

Ο Σικ βρέθηκε απέναντι στον Τζολάκη, έκανε το πλασέ, αλλά ο πορτιέρε των «ερυθρόλευκων» έκανε μιαν ακόμα φανταστική απόκρουση, διατηρώντας το μηδέν στην εστία του.

Δείτε την εξαιρετική επέμβαση του Τζολάκη στο 81’:

Wall Street
Wall Street: Βουτιά διά χειρός… Τραμπ – Η μεγαλύτερη πτώση σε 3 μήνες για τον S&P500

Wall Street: Βουτιά διά χειρός… Τραμπ – Η μεγαλύτερη πτώση σε 3 μήνες για τον S&P500

World
Δασμοί Τραμπ: Πιέσεις στην ΕΕ για ενεργοποίηση του εμπορικού «μπαζούκα»

Δασμοί Τραμπ: Πιέσεις στην ΕΕ για ενεργοποίηση του εμπορικού «μπαζούκα»

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φούσκα» – Ο προφήτης Εντ Ζίτρον και η κατάρρευση της μεγάλης απάτης του 21ου αιώνα
Μόνο αλήθειες 20.01.26

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φούσκα» – Ο προφήτης Εντ Ζίτρον και η κατάρρευση της μεγάλης απάτης του 21ου αιώνα

Σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως η πανάκεια για κάθε πρόβλημα της ανθρωπότητας, ο Εντ Ζίτρον έχει καταφέρει να γίνει ο πιο θορυβώδης και ουσιαστικός επικριτής της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Betsson 107-113: «Ζωντανός» για πρόκριση, με νίκη στην 2η παράταση
Μπάσκετ 20.01.26

Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Betsson 107-113: «Ζωντανός» για πρόκριση, με νίκη στην 2η παράταση

Μετά από συγκλονιστικό ματς στην Πολωνία που κρίθηκε στις δύο παρατάσεις, ο Άρης Betsson επικράτησε της Σλασκ στην Πολωνία με 113-107 και παρέμεινε ζωντανός για πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι»
Μπάσκετ 20.01.26

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι»

Με τον Βασίλη Τολιόπουλο να έχει 21 πόντους και 5 ασίστ, στην καλύτερη εμφάνισή του με τα «πράσινα», ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε εύκολα της Μπασκόνια (93-74) για βελτιώσει το ρεκόρ του στο 14-9.

Σύνταξη
Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω
Αποτυχία; 20.01.26

Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω

Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των συντακτών του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καιρός: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την κακοκαιρία – Υποχρεωτική παύση εργασιών
Τι ανακοινώθηκε 20.01.26

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την κακοκαιρία - Υποχρεωτική παύση εργασιών

H κακοκαιρία που ξεκίνησε να πλήττει πολλές περιοχές της χώρας έχει θέσει σε «κόκκινο συναγερμό» τον κρατικό μηχανισμό. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η Ρωσία παρακολουθεί από μακριά – Και ίσως βλέπει την «ιδανική λύση» στον πόλεμο στην Ουκρανία
Κανόνες Τραμπ 20.01.26

Γροιλανδία: Η Ρωσία παρακολουθεί από μακριά – Και ίσως βλέπει την «ιδανική λύση» στον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Λαβρόφ είπε ότι η Γροιλανδία είναι για τις ΗΠΑ, ό,τι η Κριμαία για τη Ρωσία. Και πως λόγω των ενεργειών Τραμπ, οι «προοπτικές διατήρησης του ΝΑΤΟ ως ενοποιημένου στρατιωτικοπολιτικού μπλοκ» είναι μειωμένες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πάρτι, crypto, πόζα και ματωμένα supercar ενώ το Ιράν φλέγεται – Oργή για τη χλιδή των γόνων της ιρανικής ελίτ
«Ας φάνε παντεσπάνι» 20.01.26

Πάρτι, crypto, πόζα και ματωμένα supercar ενώ το Ιράν φλέγεται – Oργή για τη χλιδή των γόνων της ιρανικής ελίτ

Οι απόγονοι της θρησκευτικής και πολιτικής ελίτ του Ιράν ζουν μια ζωή βουτηγμένη στη χλιδή και την υπερβολή πυροδοτώντας περισσότερη οργή στη χώρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Επίθεση Δούκα και Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη με πρόφαση τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, που φροντίζουν με τη στάση τους να μην κουνηθεί
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Επίθεση Δούκα και Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη με πρόφαση τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, που φροντίζουν με τη στάση τους να μην κουνηθεί

Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος, πιστοί στη γραμμή που ακολουθούν τον τελευταίο καιρό, εξαπέλυσαν εμμέσως νέα επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για τη στρατηγική του κόμματος και τη δημοσκοπική στασιμότητα, ενισχύοντας την εσωστρέφεια και τις εσωκομματικές έριδες που δεν ωφέλησαν ποτέ κανένα κόμμα, πόσο μάλλον στη κούρσα για την εξουσία

Σύνταξη
Καιρός: Ακραίας επικινδυνότητας η κακοκαιρία την Τετάρτη – Οι 7 κόκκινες περιοχές – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία
Live η πορεία του καιρού 20.01.26

Ακραίας επικινδυνότητας η κακοκαιρία την Τετάρτη - Οι 7 κόκκινες περιοχές - Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Οι βροχοπτώσεις θα αρχίσουν από νωρίς την Τετάρτη αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα επιδεινωθούν. Ειδικά στην Αττική από το μεσημέρι οι εκτιμήσεις μιλούν για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Λόγω της επικινδυνότητας της κακοκαιρίας κλειστά θα μείνουν τα σχολεία σε Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας

Σύνταξη
Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς
Έρευνες σε εξέλιξη 20.01.26

Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς

Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί κι άλλο στην Ισπανία, καθώς υπάρχουν 43 αγνοούμενοι. Εξιτήριο από τα νοσοκομεία έχουν πάρει 86 τραυματίες, ενώ εννέα ακόμη παραμένουν στις ΜΕΘ.

Σύνταξη
Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση
Μπάσκετ 20.01.26

Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι πως η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αγώνα με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη είναι αμφίβολη λόγω διάσεισης

Σύνταξη
Το να είσαι μέλος ΜΚΟ γίνεται ποινικά κολάσιμο, λένε 56 οργανώσεις – Ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου Πλεύρη
Οι υπογράφουσες 20.01.26

Το να είσαι μέλος ΜΚΟ γίνεται ποινικά κολάσιμο, λένε 56 οργανώσεις – Ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου Πλεύρη

Την άμεση απόσυρση των διατάξεων του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που στοχοποιούν την κοινωνία των πολιτών ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους 56 οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην προστασία προσφύγων και μεταναστών.

Σύνταξη
Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1: Χιονοστιβάδα στη Νορβηγία διέλυσε τους Αγγλους (vid)
Ποδόσφαιρο 20.01.26

Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1: Χιονοστιβάδα στη Νορβηγία διέλυσε τους Αγγλους (vid)

Καταπέλτης στη Νορβηγία για τη Μάντσεστερ Σίτι, όπου η Μπόντο Γκλιμτ την υποχρέωσε σε ήττα-σοκ. Μεγάλη εμφάνιση από τον Χεγκ που πέτυχε δυο γκολ σε 3’. Με δέκα η Σίτι από το 62’ .

Βάιος Μπαλάφας
Εθνική Ελλάδας: Η Ουγγαρία αντίπαλός της στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (vid)
Πόλο 20.01.26

Εθνική Ελλάδας: Η Ουγγαρία αντίπαλός της στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (vid)

Η Ουγγαρία επικράτησε της Ισπανίας με 15-14 στα πέναλτι και θα βρεθεί στον δρόμο της Ελλάδας την Παρασκευή για μια θέση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Σύνταξη
