Φανταστικός Τζολάκης κρατάει ανέπαφη την εστία του (vid)

Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι εκπληκτικός στην μεγάλη «μάχη» του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν, καθώς ο τερματοφύλακας της ομάδας του λιμανιού, πραγματοποίησε νέα φανταστική απόκρουση.

Ο Σικ βρέθηκε απέναντι στον Τζολάκη, έκανε το πλασέ, αλλά ο πορτιέρε των «ερυθρόλευκων» έκανε μιαν ακόμα φανταστική απόκρουση, διατηρώντας το μηδέν στην εστία του.

Δείτε την εξαιρετική επέμβαση του Τζολάκη στο 81’: