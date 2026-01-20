sports betsson
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
20.01.2026 | 22:11
Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αρκαδία, Μεσσηνία, Κορινθία και Λακωνία
Μεγάλη απόκρουση του Τζολάκη (vid)
Ποδόσφαιρο 20 Ιανουαρίου 2026 | 22:31

Μεγάλη απόκρουση του Τζολάκη (vid)

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού είπε «όχι» σε δυνατό σουτ του Βάσκεθ

Η Λεβερκούζεν απείλησε την εστία του Ολυμπιακού στο 16’, αλλά ο γκολκίπερ των «ερυθρόλευκων», Κωνσταντής Τζολάκης έδειξε πως είναι σ’ ετοιμότητα.

Ο Λούκας Βάσκεθ βρέθηκε σε καλή θέση από δεξιά στην περιοχή των πειραιωτών, έκανε δυνατό σουτ αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε με τον ώμο, έχοντας κλείσει σωστά την γωνία του.

Δείτε την εξαιρετική απόκρουση του Τζολάκη:

Αγορές: Στο κόκκινο με το βλέμμα στο Νταβός

Αγορές: Στο κόκκινο με το βλέμμα στο Νταβός

ΕΧΑΕ: Νέα διοίκηση εξέλεξε η Γενική Συνέλευση – Τα μέλη που την απαρτίζουν

ΕΧΑΕ: Νέα διοίκηση εξέλεξε η Γενική Συνέλευση – Τα μέλη που την απαρτίζουν

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

LIVE: Κοπεγχάγη – Νάπολι
Champions League 20.01.26

LIVE: Κοπεγχάγη – Νάπολι

LIVE: Κοπεγχάγη – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κοπεγχάγη – Νάπολι για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

LIVE: Βιγιαρεάλ – Άγιαξ
Champions League 20.01.26

LIVE: Βιγιαρεάλ – Άγιαξ

LIVE: Βιγιαρεάλ – Άγιαξ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Βιγιαρεάλ – Άγιαξ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

LIVE: Τότεναμ – Ντόρτμουντ
Champions League 20.01.26

LIVE: Τότεναμ – Ντόρτμουντ

LIVE: Τότεναμ – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Ντόρτμουντ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

LIVE: Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 20.01.26

LIVE: Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό
Champions League 20.01.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

LIVE: Ίντερ – Άρσεναλ
Champions League 20.01.26

LIVE: Ίντερ – Άρσεναλ

LIVE: Ίντερ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ίντερ – Άρσεναλ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
Champions League 20.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2 HD.

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 20.01.26

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

LIVE: Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 20.01.26

LIVE: Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Καϊράτ – Κλαμπ Μπριζ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Με… όπλο τον κόσμο του και στόχο μόνο τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός
Champions League 20.01.26

Με… όπλο τον κόσμο του και στόχο μόνο τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (20/1, 22:00) τη Λεβερκούζεν, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει ζωντανό στην υπόθεση πρόκριση.

Επίθεση Δούκα και Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη με πρόφαση τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, που φροντίζουν με τη στάση τους να μην κουνηθεί
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Επίθεση Δούκα και Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη με πρόφαση τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, που φροντίζουν με τη στάση τους να μην κουνηθεί

Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος, πιστοί στη γραμμή που ακολουθούν τον τελευταίο καιρό, εξαπέλυσαν εμμέσως νέα επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για τη στρατηγική του κόμματος και τη δημοσκοπική στασιμότητα, ενισχύοντας την εσωστρέφεια και τις εσωκομματικές έριδες που δεν ωφέλησαν ποτέ κανένα κόμμα, πόσο μάλλον στη κούρσα για την εξουσία

Καιρός: Ακραίας επικινδυνότητας η κακοκαιρία την Τετάρτη – Οι 7 κόκκινες περιοχές – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία
Live η πορεία του καιρού 20.01.26

Ακραίας επικινδυνότητας η κακοκαιρία την Τετάρτη - Οι 7 κόκκινες περιοχές - Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Οι βροχοπτώσεις θα αρχίσουν από νωρίς την Τετάρτη αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα επιδεινωθούν. Ειδικά στην Αττική από το μεσημέρι οι εκτιμήσεις μιλούν για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Λόγω της επικινδυνότητας της κακοκαιρίας κλειστά θα μείνουν τα σχολεία σε Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας

Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς
Έρευνες σε εξέλιξη 20.01.26

Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς

Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί κι άλλο στην Ισπανία, καθώς υπάρχουν 43 αγνοούμενοι. Εξιτήριο από τα νοσοκομεία έχουν πάρει 86 τραυματίες, ενώ εννέα ακόμη παραμένουν στις ΜΕΘ.

Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση
Μπάσκετ 20.01.26

Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι πως η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αγώνα με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη είναι αμφίβολη λόγω διάσεισης

Το να είσαι μέλος ΜΚΟ γίνεται ποινικά κολάσιμο, λένε 56 οργανώσεις – Ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου Πλεύρη
Οι υπογράφουσες 20.01.26

Το να είσαι μέλος ΜΚΟ γίνεται ποινικά κολάσιμο, λένε 56 οργανώσεις – Ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου Πλεύρη

Την άμεση απόσυρση των διατάξεων του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που στοχοποιούν την κοινωνία των πολιτών ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους 56 οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην προστασία προσφύγων και μεταναστών.

Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1: Χιονοστιβάδα στη Νορβηγία διέλυσε τους Αγγλους
Ποδόσφαιρο 20.01.26

Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1: Χιονοστιβάδα στη Νορβηγία διέλυσε τους Αγγλους

Καταπέλτης στη Νορβηγία για τη Μάντσεστερ Σίτι, όπου η Μπόντο Γκλιμτ την υποχρέωσε σε ήττα-σοκ. Μεγάλη εμφάνιση από τον Χεγκ που πέτυχε δυο γκολ σε 3’. Με δέκα η Σίτι από το 62’

Εθνική Ελλάδας: Η Ουγγαρία αντίπαλός της στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (vid)
Πόλο 20.01.26

Εθνική Ελλάδας: Η Ουγγαρία αντίπαλός της στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (vid)

Η Ουγγαρία επικράτησε της Ισπανίας με 15-14 στα πέναλτι και θα βρεθεί στον δρόμο της Ελλάδας την Παρασκευή για μια θέση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Nepo Babies 2026: Η κόρη του Τζόνι Ντεπ στην κορυφή των πιο κερδοφόρων influencer από κούνια – Το top 10
Social 20.01.26

Nepo Babies 2026: Η κόρη του Τζόνι Ντεπ στην κορυφή των πιο κερδοφόρων influencer από κούνια – Το top 10

Από τον Τζέιντεν Σμιθ στον Μπρούκλιν Μπέκαμ και την αναπάντεχα ισχυρή Λίλι-Ρόουζ Ντεπ, αυτό είναι το χρηματιστήριο των influencers που δεν χρειάστηκε να προσπαθήσουν πολύ

Οι ΗΠΑ είχαν βάλει στο μάτι την Γροιλανδία λίγο πριν αναλάβει ο Τραμπ
Berlingske 20.01.26

Οι ΗΠΑ είχαν βάλει στο μάτι την Γροιλανδία λίγο πριν αναλάβει ο Τραμπ

Παρότι παρουσιάζεται σαν ξαφνική επιθετικότητα του Τραμπ, εφημερίδα της Δανίας αποκάλυψε πως οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να αλιεύσουν πληροφορίες ήδη από τις αρχές του 2025, πριν αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του ο Τραμπ.

Αυτή είναι η «πρωταθλήτρια» των παραβάσεων του ΚΟΚ – Βροχή τα πρόστιμα των 350 ευρώ
Αυτοκίνητο 20.01.26

Αυτή είναι η «πρωταθλήτρια» των παραβάσεων του ΚΟΚ – Βροχή τα πρόστιμα των 350 ευρώ

Εκατοντάδες παραβάσεις καταγράφονται σε κάθε «μπλόκο» της Τροχαίας με τους οδηγούς να καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο, ενώ χάνουν και το δίπλωμά τους για ένα μήνα.

Αγρότες: Αποχωρούν τα τρακτέρ από τον κόμβο της Νίκαιας – Σε νέες μορφές κινητοποιήσεων
Κρίσιμες συσκέψεις 20.01.26

Αποχωρούν τα τρακτέρ από τον κόμβο της Νίκαιας - Σε νέες μορφές κινητοποιήσεων οι αγρότες

Λήξη των πολυήμερων κινητοποιήσεων, με την τωρινή μορφή τους, αποφάσισαν οι αγρότες στον κόμβο της Νίκαιας. Αποχωρούν τα τρακτέρ την Παρασκευή (23/01) και καλείται συλλαλητήριο στην πόλη της Λάρισας. Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στο μπλόκο, χωρίς να κλείνουν δρόμους.

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια
Μπάσκετ 20.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

ΕΟ ΚΚΕ για Γροιλανδία: Απαράδεκτες οι απειλές των ΗΠΑ, συνένοχοι ΕΕ και ΝΑΤΟ
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

ΕΟ ΚΚΕ για Γροιλανδία: Απαράδεκτες οι απειλές των ΗΠΑ, συνένοχοι ΕΕ και ΝΑΤΟ

«Οι αντιθέσεις σκοπιμοτήτων ΕΕ, Γερμανίας, Γαλλίας εκθέτει όλα τα αστικά κόμματα που ισχυρίζονταν ότι η ένταξη της Δανίας στην ΚΕΠΠΑ της ΕΕ και η ΝΑΤΟϊκή διεύρυνση σε Σουηδία-Φινλανδία, θα εγγυόταν την ασφάλεια και την ειρήνη», τόνισε η ευρωομάδα του ΚΚΕ

Στρασβούργο: Διαδήλωση αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur
Κόσμος 20.01.26

Διαδήλωση αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur

Γάλλοι, Ιταλοί, Βέλγοι, ακόμη και Πολωνοί αγρότες, συγκεντρώθηκαν έξω από το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο - κάποιοι με τα τρακτέρ τους. Η αστυνομία εκτιμά πως ήταν περίπου 5.500 άνθρωποι

Ασφαλιστικές εισφορές: Τι αλλάζει για ελεύθερους επαγγελματίες – Πότε λήγει η προθεσμία επιλογής κατηγορίας
Οικονομικές Ειδήσεις 20.01.26

Ασφαλιστικές εισφορές: Τι αλλάζει για ελεύθερους επαγγελματίες – Πότε λήγει η προθεσμία επιλογής κατηγορίας

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 καλούνται οι μη μισθωτοί να «κλειδώσουν» το ύψος των εισφορών τους για τις ασφαλιστικές εισφορές της νέας χρονιάς

