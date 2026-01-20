Μεγάλη απόκρουση του Τζολάκη (vid)
Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού είπε «όχι» σε δυνατό σουτ του Βάσκεθ
- «Εκθεση ιδεών» και κατηγορίες για «διαστρέβλωση» από την Καρυστιανού μετά τις επικίνδυνες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις
- Γιατί φορούσε γυαλιά ηλίου ο Μακρόν στο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
- 14χρονος μαθητής πήγε στο σχολείο με πιστόλι - Συνελήφθη και ο πατέρας του
- Νέα κλιμάκωση στη Συρία - Η συμφωνία με τη Δαμασκό «δεν ισχύει πλέον» δηλώνουν οι Σύροι Κούρδοι
Η Λεβερκούζεν απείλησε την εστία του Ολυμπιακού στο 16’, αλλά ο γκολκίπερ των «ερυθρόλευκων», Κωνσταντής Τζολάκης έδειξε πως είναι σ’ ετοιμότητα.
Ο Λούκας Βάσκεθ βρέθηκε σε καλή θέση από δεξιά στην περιοχή των πειραιωτών, έκανε δυνατό σουτ αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε με τον ώμο, έχοντας κλείσει σωστά την γωνία του.
Δείτε την εξαιρετική απόκρουση του Τζολάκη:
- Μεγάλη απόκρουση του Τζολάκη (vid)
- Ιδανικό ξεκίνημα με γκολ για τον Ολυμπιακό – Άνοιξαν το σκορ οι «ερυθρόλευκοι με Κοστίνια (1-0, vid)
- Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αρκαδία, Μεσσηνία, Κορινθία και Λακωνία – «Περιορίστε τις μετακινήσεις»
- «Εκρηκτική» η ατμόσφαιρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη – Το εντυπωσιακό κορεό των οπαδών του Ολυμπιακού (vid+pics)
- Κρίσιμη μαρτυρία για τη Λόρα από το Βερολίνο – Δόθηκε παράταση στο Amber Alert
- Επίθεση Δούκα και Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη με πρόφαση τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, που φροντίζουν με τη στάση τους να μην κουνηθεί
- Καιρός: Ακραίας επικινδυνότητας η κακοκαιρία την Τετάρτη – Οι 7 κόκκινες περιοχές – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία
- Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις