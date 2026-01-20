Μεγάλη απόκρουση του Τζολάκη (vid)

Η Λεβερκούζεν απείλησε την εστία του Ολυμπιακού στο 16’, αλλά ο γκολκίπερ των «ερυθρόλευκων», Κωνσταντής Τζολάκης έδειξε πως είναι σ’ ετοιμότητα.

Ο Λούκας Βάσκεθ βρέθηκε σε καλή θέση από δεξιά στην περιοχή των πειραιωτών, έκανε δυνατό σουτ αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε με τον ώμο, έχοντας κλείσει σωστά την γωνία του.

Δείτε την εξαιρετική απόκρουση του Τζολάκη: