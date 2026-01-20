Ιδανικό ξεκίνημα με γκολ για τον Ολυμπιακό – Άνοιξαν το σκορ οι «ερυθρόλευκοι με Κοστίνια (1-0, vid)
Ο Πορτογάλος αμυντικός έκανε το 1-0 με δυνατή κεφαλιά, μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης
Ο Ολυμπιακός έκανε ιδανικό ξεκίνημα στο μεγάλο παιχνίδι με την Λεβερκούζεν, καθώς οι πρωταθλητές Ελλάδας κατάφεραν ν’ ανοίξουν το σκορ μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης.
Ο Ροντινέι εκτέλεσε ωραία εκτέλεση κόρνερ και ο Κοστίνια με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της γερμανικής ομάδας, κάνοντας το 1-0 για τους πρωταθλητές Ελλάδος.
Ένα φανταστικό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό, στην μεγάλη «μάχη» με την Μπάγερ στο Καραϊσκάκη.
Δείτε το γκολ των «ερυθρόλευκων»:
