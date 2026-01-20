Μπορεί σε όλη την Ελλάδα να κάνει έντονο κρύο, ωστόσο στο «Γ. Καραϊσκάκης» η ατμόσφαιρα είναι «καυτή»! Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν εξαντλήσει μέχρι ενός τα εισιτήρια του κρίσιμου παιχνιδιού με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν -για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League– και έχουν δημιουργήσει ένα γιορτινό και ενθουσιώδες σκηνικό για την ομάδας τους.

Ξεχωρίζει φυσικά το εντυπωσιακό κορεό το οποίο τονίζει στα αγγλικά ότι «… θα βρίσκομαι πάντα στο πλευρό σου», με τους οπαδούς να έχουν γεμίσει από νωρίς τις κερκίδες του φαληρικού γηπέδου και να φωνάζουν διαρκώς συνθήματα υπέρ της αγαπημένης τους ομάδας προκειμένου να τη «σπρώξουν» στη νίκη.

Δείτε παρακάτω βίντεο από την είσοδο των ομάδων και φωτογραφίες από τις κερκίδες.