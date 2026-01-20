Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Λεβερκούζεν (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει στο κόλπο για την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στο παιχνίδι με τη γερμανική ομάδα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τον Ολυμπιακό με τον Κοστίνια στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Ροντινέι ως δεξί εξτρέμ και τον Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα είναι ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Μουζακίτης και Έσε θα είναι στα χαφ, με τους Ροντινέι, Τσικίνιο και Ζέλσον πίσω από τον Ταρέμι.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ταρέμι.

Στον πάγκο βρίσκεται ο Ελ Κααμπί, ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση του Κόπα Άφρικα και είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί στο δεύτερο ημίχρονο από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Βάσκος στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου.

Μαζί με τον Μαροκινό επιθετικό στον πάγκο του Ολυμπιακού βρίσκονται επίσης οι: Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ποντένσε και Μπρούνο, ο οποίος επίσης επέστρεψε από το Κόπα Άφρικα.