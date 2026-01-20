Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Λεβερκούζεν (pic)
Αυτοί είναι οι 11 που ξεκινούν για τον Ολυμπιακό στο κρίσιμο ματς της της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League απέναντι στη Λεβερκούζεν.
- «Εκθεση ιδεών» και κατηγορίες για «διαστρέβλωση» από την Καρυστιανού μετά τις επικίνδυνες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις
- Γιατί φορούσε γυαλιά ηλίου ο Μακρόν στο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
- 14χρονος μαθητής πήγε στο σχολείο με πιστόλι - Συνελήφθη και ο πατέρας του
- Νέα κλιμάκωση στη Συρία - Η συμφωνία με τη Δαμασκό «δεν ισχύει πλέον» δηλώνουν οι Σύροι Κούρδοι
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει στο κόλπο για την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Στο παιχνίδι με τη γερμανική ομάδα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τον Ολυμπιακό με τον Κοστίνια στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Ροντινέι ως δεξί εξτρέμ και τον Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης.
Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα είναι ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Μουζακίτης και Έσε θα είναι στα χαφ, με τους Ροντινέι, Τσικίνιο και Ζέλσον πίσω από τον Ταρέμι.
Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:
Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ταρέμι.
Στον πάγκο βρίσκεται ο Ελ Κααμπί, ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση του Κόπα Άφρικα και είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί στο δεύτερο ημίχρονο από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Βάσκος στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου.
Μαζί με τον Μαροκινό επιθετικό στον πάγκο του Ολυμπιακού βρίσκονται επίσης οι: Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ποντένσε και Μπρούνο, ο οποίος επίσης επέστρεψε από το Κόπα Άφρικα.
