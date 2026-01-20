Με… όπλο τον κόσμο του και στόχο μόνο τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός

Ώρα… τελικού στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» , εκεί όπου ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (20/1, 22:00) τη Λεβερκούζεν, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League και έχει στόχο τη νίκη που θα τον κρατήσει στο παιχνίδι της πρόκρισης στα νοκ-άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι στην 29η θέση της βαθμολογίας με 5 βαθμούς, την ώρα που αυτή του Κάσμπερ Χιούλμαντ είναι στην 20η με 9.

Με τον κόσμο στο πλευρό του ο Ολυμπιακός

Μάλιστα, σε ακόμα ένα παιχνίδι ο κόσμος του Ολυμπιακού θα δώσει δυναμικό παρών, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν πως τα εισιτήρια για το ματς με τη Λεβερκούζεν εξαντλήθηκαν.

Οι Πειραιώτες έκαναν χτες στο Ρέντη την τελευταία τους προπόνηση ενόψει της αναμέτρησης στην οποία συμμετείχαν οι Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Μπρούνο. Ο Ουκρανός ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που ένιωθε και τέθηκε στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ, ενώ ο Νιγηριανός μπακ επέστρεψε με το χάλκινο μετάλλιο από το Κόπα Άφρικα.

Αναφορικά με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Βάσκος προπονητής εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου ο Μαροκινός θα ταξίδευε χτες (19/1) με προορισμό την Ελλάδα. Συγκεκριμένα ανέφερε πως «ελπίζουμε να γυρίσει εγκαίρως και να είναι τουλάχιστον στον πάγκο. Βασικός όμως δεν θα παίξει, γιατί έπαιξε χθες (σ.σ. προχθές, 18/1) ένα παιχνίδι».

Στον αντίποδα, ο προπονητής της Λεβερκούζεν, μιλώντας στην συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακός ανέφερε πως «είναι ένα πολύ γήπεδο με υπέροχη ατμόσφαιρα. Αλλά έχουμε τον στόχο μας. Στόχος μας είναι να προκριθούμε στον επόμενο γύρο του Champions League. Με μια νίκη αύριο, έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Πρέπει να βελτιωθούμε σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια στην Bundesliga». Και πρόσθεσε:

«Θα είναι ένας σκληρός αγώνας, αλλά είμαστε εδώ για να το καταφέρουμε. Χρειαζόμαστε καλύτερη απόδοση, είμαστε απόλυτα ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Πρέπει να παίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Στα αγωνιστικά, η Λεβερκούζεν θα παραταχθεί χωρίς τους Νέιθαν Τέλα και Μαρκ Φλέκεν, οι οποίοι είναι τραυματίες. Να σημειωθεί πως, οι «ασπιρίνες» δεν προπονήθηκαν στο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά στη Γερμανία και στη συνέχεια ταξίδεψαν για τη χώρα μας.