Ανακοίνωσε sold out και με τη Λεβερκούζεν Ολυμπιακός (pic)
Τη μαζική συμπαράσταση των οπαδών του, σε ένα ακόμη παιχνίδι θα έχει ο Ολυμπιακός καθώς η ερυθρόλευκης ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν εξαντλήθηκαν.
- Αγρίνιο: Βίντεο ντοκουμέντο 20 μήνες πριν από το φονικό – Δράστης και θύμα διασκέδαζαν μαζί
- Νίκος Ανδρουλάκης: Τα λιμάνια στρατηγικοί κόμβοι-κλειδιά
- Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»
- Απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη Σαντάντι στη Συρία, μετά την απόδραση μελών του Ισλαμικού Κράτους
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, αυτή τη φορά για τη League Phase του Champions League, όπου την Τρίτη (20/1, 22:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα υποδεχθεί την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Ένα παιχνίδι ιδιαίτερα σημαντικό για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του, οι οποίοι αναζητούν τη νίκη που θα τους δώσει ώθηση και θα τους βάλει για τα καλά στο κόλπο της πρόκρισης στην επόμενη φάση της λίγκας.
Οι Ερυθρόλευκοι δεν θα δώσουν φυσικά μόνοι τους αυτή τη… μάχη, αφού θα έχουν για ακόμη μία φορά στο πλευρό τους τον κόσμο του. Κι αυτό γιατί η Πειραϊκή ΠΑΕ γνωστοποίησε πως εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια της αναμέτρησης, κάτι που σημαίνει πως δεν θα… πέφτει καρφίτσα στο Φάληρο.
H ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
🔴⚪ SOLD OUT! 💥
🆚 Bayer 04 Leverkusen pic.twitter.com/SFIqZpdbA9
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 19, 2026
- Για μία ακόμη φορά βασικός στο All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Οι πεντάδες Ανατολής και Δύσης
- Ένα «σκαλοπάτι» ψηλότερα…
- Βλάχος: «Δεν μπορώ να διαλέξω αντίπαλο στα ημιτελικά, από εμάς εξαρτάται η πρόκριση» (vid)
- Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός στη μάχη της 4ης θέσης – Το υπόλοιπο πρόγραμμα
- Μαρόκο: Βασιλική υποδοχή για τα «λιοντάρια του Άτλαντα»
- Ελλάδα – Ιταλία 15-13: Σπουδαία νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά για την γαλανόλευκη (vid)
- Κάτας: «Ο Ολυμπιακός παίζει πολύ καλά τελευταία, θυμόμαστε το προηγούμενο ματς»
- Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3: Σαρανταπέντε λεπτά (ποδοσφαιρικό) κήρυγμα και +9 απ’ τον Παναθηναϊκό (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις