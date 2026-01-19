Ανακοίνωσε sold out και με τη Λεβερκούζεν Ολυμπιακός (pic)

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, αυτή τη φορά για τη League Phase του Champions League, όπου την Τρίτη (20/1, 22:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα υποδεχθεί την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ένα παιχνίδι ιδιαίτερα σημαντικό για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του, οι οποίοι αναζητούν τη νίκη που θα τους δώσει ώθηση και θα τους βάλει για τα καλά στο κόλπο της πρόκρισης στην επόμενη φάση της λίγκας.

Οι Ερυθρόλευκοι δεν θα δώσουν φυσικά μόνοι τους αυτή τη… μάχη, αφού θα έχουν για ακόμη μία φορά στο πλευρό τους τον κόσμο του. Κι αυτό γιατί η Πειραϊκή ΠΑΕ γνωστοποίησε πως εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια της αναμέτρησης, κάτι που σημαίνει πως δεν θα… πέφτει καρφίτσα στο Φάληρο.

H ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: