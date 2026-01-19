Χιούλμαντ ενόψει Ολυμπιακού: «Θα είναι ένας σκληρός αγώνας»

Αντίστροφα για το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League μετράει η Λεβερκούζεν (20/1, 22:00), με τον προπονητή της γερμανικής ομάδας, Κάσμπερ Χιούλμαντ, να στέκεται στην ατμόσφαιρα του φαληρικού σταδίου και να τονίζει ότι περιμένει έναν σκληρό αγώνα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Κάσπερ Χιούλμαντ:

«Είναι ένα πολύ γήπεδο με υπέροχη ατμόσφαιρα. Αλλά έχουμε τον στόχο μας. Στόχος μας είναι να προκριθούμε στον επόμενο γύρο του Champions League. Με μια νίκη αύριο, έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Πρέπει να βελτιωθούμε σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια στην Bundesliga.

Θα είναι ένας σκληρός αγώνας, αλλά είμαστε εδώ για να το καταφέρουμε. Χρειαζόμαστε καλύτερη απόδοση, είμαστε απόλυτα ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Πρέπει να παίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις», ανέφερε ο Κάσμπερ Χιούλμαντ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Λεβερκούζεν μετά από 6 αγώνες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση έχει 9 βαθμούς και βρίσκεται στην 20η θέση, έχοντας ρεκόρ 2/3/1, ενώ στα τελευταία τρία παιχνίδια έχει μια ισοπαλία και δύο νίκες. Επικράτησε στη Λισαβόνα της Μπενφίκα με 1-0, στο Μάντσεστερ της Σίτι με 2-0 και έφερε ισοπαλία στην έδρα της με την Νιούκαστλ 2-2. Οι Ασπιρίνες, παντως, δεν έχουν μπει καλά στο 2026, έχοντας δύο ήττες στα δύο παιχνίδια που έδωσαν στην Bundesliga.