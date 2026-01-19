Μεντιλίμπαρ: «Να μπούμε δυνατά και να πάρουμε τη νίκη» – Τι είπε για τον Ελ Κααμπί (vid)

Μια και… καλή απάντησε για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος προπονητής που εξήγησε ότι περιμένει τον Μαροκινό να επιστρέψει, αλλά όπως και να έχει αυτό αφορά στην παρουσία του στην 11άδα την Τρίτη (20/1, 22:00) κόντρα στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

«Ο Αγιούμπ σήμερα ταξιδεύει. Θα είναι ένα μεγάλο ταξίδι. Ελπίζουμε να γυρίσει εγκαίρως και να είναι τουλάχιστον στον πάγκο. Βασικός όμως δεν θα παίξει, γιατί έπαιξε χθες ένα παιχνίδι» είπε ο 65χρονος προπονητής. Και πρόσθεσε πως «Φανταζόμαστε ότι θα φτάσει εγκαίρως».

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου

Για το κλειδί στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν: «Να μπούμε με ένταση στο ματς. Να νιώσει ο αντίπαλος ότι είναι δύσκολο να παίξει στο γήπεδο μας».

Για τη νίκη της Λεβερκούζεν κόντρα σε μεγάλους προπονητές κι αν είναι κίνητρο για τον ίδιο: «Νίκησαν σημαντικές ομάδες, αλλά και οι δύο χάσαμε κι εμείς από τον ΠΑΟΚ κι αυτοί από τη Χόφενχαϊμ. Στο Champions League αυτοί έκαναν νίκες κι εμείς τα πήγαμε καλά στο Καζακστάν. Είμαστε στο μηδέν και οι δύο και θα επιδιώξουμε να πάρουμε τη νίκη».

Για το αν θα μπορέσει η ομάδα να γυρίσει το κουμπί μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο: «Στο τελευταίο παιχνίδι μας έλειπε η ένταση. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος και γι’ αυτό νίκησε. Πρέπει να μπαίνουμε δυνατά κι αυτό είναι σημαντικό στοιχείο για μας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τι θα κάνει ο αντίπαλος. Θέλουμε να δείξουμε την κυριαρχία μας κι αυτοί είναι η πρόθεσή μας.

Η Λεβερκούζεν είναι επιθετική ομάδα. Ειδικά στα άκρα. Οι κεντρικοί τους παίκτες επίσης είναι πολύ επιθετικοί. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα. Αλλά όπως είναι επιθετική, ενδεχομένως, αυτό να είναι αδυναμία ανασταλτικά κι αυτό θα επιδιώξουμε να εκμεταλλευτούμε».

Για το αν έχει Ελ Καμπί και Γιάρεμτσουκ: «Δεν ξέρω αν θα τους έχω διαθέσιμους. Θα περιμένουμε σήμερα να δούμε πως νιώθει. Ο Ελ Καμπί ταξιδεύει κι ελπίζουμε να τον έχω στον πάγκο. Βασικός δεν θα είναι, διότι έπαιξε στον τελικό. Φανταζόμαστε ότι θα φτάσει εγκαίρως για να είναι στην αποστολή».

Για τον Πιρόλα κι αν θα υπάρξουν αλλαγές: «Ο Πιρόλα είναι διαθέσιμος κι αύριο θα δείτε αν θα έχουμε αλλαγές».