Με τη ριγωτή ερυθρόλευκη κόντρα στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός (pic)
Με την παραδοσιακή του εμφάνιση θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τη Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη, στο κρίσιμο ματς της 7ης αγωνιστικής του Champions League.
Ώρα Ευρώπης, ώρα Champions League απόψε στις 22:00 για τον Ολυμπιακό και «τελικός» με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Οι Πειραιώτες θα φιλοξενήσουν τις «ασπιρίνες» στο Φάληρο για την 7η αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και θέλουν ένα θετικό αποτέλεσμα για να παραμείνουν «ζωντανοί» για πρόκριση στα νοκ-άουτ, μέσω εισόδου στην πρώτη 24άδα της βαθμολογίας.
Οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα επιχειρήσουν να κάνουν το αποφασιστικό βήμα πρόκρισης φορώντας την κλασική ερυθρόλευκη φανέλα, όπως είχαν πράξει και στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι τους απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Δείτε τη σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
🔴⚪✨ Matchday colors! pic.twitter.com/EivoTD21Fl
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 20, 2026
