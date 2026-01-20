Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό με φανταστικό «κεραυνό» του Ταρέμι (2-0, vids)

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο το πρώτο ημίχρονου του αγώνα με την Λεβερκούζεν, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν και δεύτερο γκολ. Σκόρερ αυτή την φορά, ο Μεχντί Ταρέμι, με τον Ιρανό στράικερ να κάνει το 2-0 για τους πειραιώτες στο 45′ +1.

Οι πρωταθλητές Ελλάδος έβγαλαν εξαιρετική κόντρα, ο Ροντινέι έκανε φανταστική πάσα στον Ταρέμι και ο διεθνής στράικερ του Ολυμπιακού έστειλε με «κεραυνό» την μπάλα στα δίχτυα της γερμανικής ομάδας.

Δείτε το 2-0 του Ολυμπιακού:

Κι εδώ το πρώτο γκολ των «ερυθρόλευκων»: