Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό με φανταστικό «κεραυνό» του Ταρέμι (2-0, vids)
Ο Ιρανός σέντερ φορ πέτυχε με δυνατό σουτ το 2-0 για την ομάδα του Πειραιά, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο το πρώτο ημίχρονου του αγώνα με την Λεβερκούζεν, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν και δεύτερο γκολ. Σκόρερ αυτή την φορά, ο Μεχντί Ταρέμι, με τον Ιρανό στράικερ να κάνει το 2-0 για τους πειραιώτες στο 45′ +1.
Οι πρωταθλητές Ελλάδος έβγαλαν εξαιρετική κόντρα, ο Ροντινέι έκανε φανταστική πάσα στον Ταρέμι και ο διεθνής στράικερ του Ολυμπιακού έστειλε με «κεραυνό» την μπάλα στα δίχτυα της γερμανικής ομάδας.
Δείτε το 2-0 του Ολυμπιακού:
