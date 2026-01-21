Πότε είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ στην Ολλανδία
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 της Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase και πάει στην Ολλανδία να παίξει με τον Άγιαξ τον τελικό πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League.
Ο Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια νίκη απέναντι στη Λεβερκούζεν με 2-0 στο «Γ.Καραϊσκάκης» για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με γκολ των Κοστίνια και Ταρέμι από το πρώτο ημίχρονο.
Οι Πειραιώτες πλέον πηγαίνουν στην Ολλανδία με 8 βαθμούς για να παίξουν τελικό πρόκρισης στην επόμενη φάση, αυτή των playoffs.
Οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ την επόμενη εβδομάδα την ερχόμενη Τετάρτη στις 28/1 και 22.00 η ώρα Ελλάδος σε ένα ματς κομβικό για τη συνέχεια του Ολυμπιακού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Οι Ολλανδοί την τελευταία αγωνιστική μετά το διπλό που έκαναν με την Βιγιαρεάλ θα έχουν και αυτοί τις δικές τους ελπίδες πρόκρισης.
Η βαθμολογία του Champions League μετά τα αποψινά αποτελέσματα:
