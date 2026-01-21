Τζολάκης: «Χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς» (vid)
Απόλυτα ευχαριστημένος για το ότι βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει μια σπουδαία νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν, δήλωσε ο Κωνσταντής Τζολάκης στο επίσημο κανάλι των «ερυθρόλευκων» στο Youtube.
- Χτύπησαν άγρια μέσα στις φυλακές τον 16χρονο που σκότωσε τον 17χρονο στις Σέρρες
- «Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί
- Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα
- Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε κτηνοτροφική μονάδα – Αγνοούνται 60 πρόβατα
Ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-0 την Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική του Champions League έχοντας έναν… κέρβερο κάτω από την εστία του, τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος έκανε μια εμφάνιση καριέρας και ψηφίστηκε παράλληλα ως και ο MVP της αναμέτρησης.
Ο διεθνής γκολκίπερ των Πειραιωτών μίλησε στο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο Youtube και δήλωσε πολύ χαρούμενος με το «τρίποντο», ανέφερε πως έπεφταν κορμιά μέσα στην περιοχή του, ενώ τόνισε πως… όλα τα λεφτά ήταν το τάκλιν του Ρέτσου στιγμές πριν το 2-0 το Ταρέμι που έδωσε μεγάλο προβάδισμα στον Ολυμπιακό.
Τέλος, τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» πηγαίνουν στο Άμστερνταμ για να τα δώσουν όλα και υπογράμμισε πως η σκληρή δουλειά που έχει κάνει τον έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, ώστε να μπορεί να κάνει εμφανίσεις σαν αυτή απέναντι στη Λεβερκούζεν.
Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Ολυπμπιακός και όσα δήλωσε ο Τζολάκης
- Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»
- Warriors: Μια δυναστεία στο λυκόφως
- «Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό» τραγούδησαν στην Σάκκαρη οι Ελληνες της Μελβούρνης
- Παρωδία το σεμινάριο των διαιτητών της Super League
- LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
- LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης
- Σενεγάλη: 115.000 ευρώ σε κάθε παίκτη και ένα οικόπεδο 1,5 στρέμμα στους νικητές του Κόπα Άφρικα!
- Ολυμπιακός: Μετά τον Μιλουτίνοφ και ο Νιλικίνα εκτός αγώνα κόντρα στην Εφές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις