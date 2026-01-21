Τζολάκης: «Χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς» (vid)

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-0 την Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική του Champions League έχοντας έναν… κέρβερο κάτω από την εστία του, τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος έκανε μια εμφάνιση καριέρας και ψηφίστηκε παράλληλα ως και ο MVP της αναμέτρησης.

Ο διεθνής γκολκίπερ των Πειραιωτών μίλησε στο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο Youtube και δήλωσε πολύ χαρούμενος με το «τρίποντο», ανέφερε πως έπεφταν κορμιά μέσα στην περιοχή του, ενώ τόνισε πως… όλα τα λεφτά ήταν το τάκλιν του Ρέτσου στιγμές πριν το 2-0 το Ταρέμι που έδωσε μεγάλο προβάδισμα στον Ολυμπιακό.

Τέλος, τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» πηγαίνουν στο Άμστερνταμ για να τα δώσουν όλα και υπογράμμισε πως η σκληρή δουλειά που έχει κάνει τον έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, ώστε να μπορεί να κάνει εμφανίσεις σαν αυτή απέναντι στη Λεβερκούζεν.

Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Ολυπμπιακός και όσα δήλωσε ο Τζολάκης