Πρόγραμμα-φωτιά σε Ελλάδα και Champions League: Ο Ολυμπιακός και ένας δύσκολος Φλεβάρης

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μια τεράστια πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League, επικρατώντας εκτός έδρας με 2-1 του Άγιαξ στο Άμστερνταμ, έφτασε τους 11 βαθμούς και πέρασε στα play offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι ερυθρόλευκοι θα μάθουν την Παρασκευή ποια εκ των Λεβερκούζεν ή Αταλάντα θα αντιμετωπίσουν στην ενδιάμεση φάση και μέσα στον Φεβρουάριο θα έχουν έξτρα δύο ματς στο υψηλότερο επίπεδο.

Συγκεκριμένα, πλέον το πρόγραμμα του Ολυμπιακού είναι… βουνό, καθώς θα κληθεί να δώσει 7 παιχνίδια μέσα σε 21 ημέρες σε έναν πραγματικά «βαρύ» Φεβρουάριο.

Οι Πειραιώτες προκρίθηκαν στα νοκ-άουτ play offs του Champions League και πρόσθεσαν δύο σούπερ απαιτητικά παιχνίδια στον επόμενο μήνα.

Μετά την πρόκριση στα νοκ-άουτ play offs του Champions League το πρόγραμμα των Πειραιωτών διαμορφώνεται ως εξής:

1 Φεβρουαρίου: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

4 Φεβρουαρίου: Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

8 Φεβρουαρίου: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

15 Φεβρουαρίου: Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

17 ή 18 Φεβρουαρίου: Ολυμπιακός – Αταλάντα ή Μπάγερ Λεβερκούζεν

21 Φεβρουαρίου: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

24 ή 25 Φεβρουαρίου: Αταλάντα ή Μπάγερ Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός