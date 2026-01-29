Ολυμπιακός: Έτσι πανηγύρισαν οι ερυθρόλευκοι τη σπουδαία πρόκριση – Στα αποδυτήρια και ο Κωστούλας! (vid)

Ο Ολυμπιακός πέτυχε σπουδαία πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League, μετά το 2-1 επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν τη μεγάλη επιτυχία μαζί με τους φιλάθλους τους που βρέθηκαν στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», με τους εορτασμούς να συνεχίζονται λίγο αργότερα στα αποδυτήρια του ολλανδικού γηπέδου!

Εκεί τους περίμενε μια μεγάλη έκπληξη, αφού το «παρών» έδωσε ο μέχρι πρότινος άσος του Ολυμπιακού, Μπάμπης Κωστούλας, που ταξίδεψε από την Αγγλία και το Μπράιτον στην Ολλανδία και το Άμστερνταμ για να δει από κοντά τον «τελικό» των πρώην συμπαικτών του!

Μια σπουδαία ευρωπαϊκή παράσταση από τους νταμπλούχους Ελλάδας, που σκόραραν δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο με τους Ζέλσον Μαρτίνς (52’) και Έσε (79’) και πέτυχαν μια τεράστια νίκη, που έδωσε την 18η θέση στην τελική βαθμολογία της League Phase.

Μια μυθική εμφάνιση και μια τεράστια νίκη – πρόκριση για τους Ερυθρόλευκους, που πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στην ενδιάμεση φάση του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν είτε την Αταλάντα είτε την Λεβερκούζεν.

Το πρώτο ματς είναι 17 ή 18 Φλεβάρη στο Καραϊσκάκη και η ρεβάνς 24 ή 25 του ίδιου μήνα.

Δείτε το βίντεο: