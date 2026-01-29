Champions League: Δείτε όλα τα ζευγάρια των πλέι οφ
Η κλήρωση για τα πλέι οφ του Champions League, στα οποία θα βρίσκεται και ο Ολυμπιακός μετά τη μεγάλη νίκη επί του Άγιαξ, θα λάβει χώρα την Παρασκευή (30/1, 13:00)
- Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»
- Ειρήνη Κουμαριανού: Τι θυμάται η εγγονή της, 13 χρόνια μετά από το θάνατο της ηθοποιού
- «Eίναι ιεροσυλία»: Νομοθέτες εντείνουν τις προσπάθειες αφαίρεσης του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Kennedy Center
- Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια
Η League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε και πέρα από τις οκτώ ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» της διοργάνωσης, έχουμε και αυτές που θα παίξουν στα πλέι οφ του Φεβρουαρίου.
Η κλήρωση για τα πλέι οφ, στα οποία θα βρίσκεται και ο Ολυμπιακός μετά τη μεγάλη νίκη επί του Άγιαξ, θα λάβει χώρα την Παρασκευή (30/1, 13:00) και τα ζευγάρια θα προκύψουν από τις εξής διασταυρώσεις…
Ρεάλ και Ίντερ με έναν εκ των Μπόντο/Γκλιμτ ή Μπενφίκα
Παρί και Νιούκαστλ με έναν εκ των Μονακό ή Καραμπάγκ
Γιουβέντους και Ατλέτικο με έναν εκ των Μπριζ ή Γαλατασαράι
Αταλάντα και Μπάγερ Λεβερκούζεν με έναν εκ των Ολυμπιακού ή Μπορούσια Ντόρτμουντ
- Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας
- Οι ΗΠΑ παραδίδουν το κατασχεθέν δεξαμενόπλοιο Sophia M στη Βενεζουέλα
- Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση
- Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)
- Τα γκολ και τα highlights από την 8η αγωνιστική της League Phase του Chapmpions League (vids)
- Μεντιλίμπαρ: «Δουλεύουμε και έρχονται τα αποτελέσματα» (vid)
- Βρέθηκε το αεροπλάνο που εξαφανίστηκε στην Κολομβία, δεν υπάρχουν επιζώντες
- Μαρτίνς: «Χαρίζουμε την πρόκριση στον κόσμο μας» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις