Champions League: Δείτε όλα τα ζευγάρια των πλέι οφ

Η League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε και πέρα από τις οκτώ ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» της διοργάνωσης, έχουμε και αυτές που θα παίξουν στα πλέι οφ του Φεβρουαρίου.

Η κλήρωση για τα πλέι οφ, στα οποία θα βρίσκεται και ο Ολυμπιακός μετά τη μεγάλη νίκη επί του Άγιαξ, θα λάβει χώρα την Παρασκευή (30/1, 13:00) και τα ζευγάρια θα προκύψουν από τις εξής διασταυρώσεις…

Ρεάλ και Ίντερ με έναν εκ των Μπόντο/Γκλιμτ ή Μπενφίκα

Παρί και Νιούκαστλ με έναν εκ των Μονακό ή Καραμπάγκ

Γιουβέντους και Ατλέτικο με έναν εκ των Μπριζ ή Γαλατασαράι

Αταλάντα και Μπάγερ Λεβερκούζεν με έναν εκ των Ολυμπιακού ή Μπορούσια Ντόρτμουντ