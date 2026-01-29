Champions League: Την Παρασκευή 30/1 μαθαίνει ο Ολυμπιακός τον αντίπαλό στα πλέι οφ
Μετά από ακόμα μία τεράστια ευρωπαϊκή επιτυχία, ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον την προσοχή του στην κλήρωση των playoffs
Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Άμστερνταμ με 2-1 με τις γκολάρες των Μαρτίνς και Έσε και συνεχίζει στην ενδιάμεση φάση του Champions League.
Μετά από ακόμα μία τεράστια ευρωπαϊκή επιτυχία, οι ερυθρόλευκοι στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην κλήρωση των playoffs, μέσα από την οποία θα μάθουν τον αντίπαλό τους, ο οποίος θα είναι είτε η Αταλάντα, είτε η Λεβερκούζεν.
Η κλήρωση της νοκ άουτ φάσης είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στη 13:00.
Τα πρώτα παιχνίδια των playoffs θα διεξαχθούν στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 24 ή 25 Φεβρουαρίου 2026, με τις ομάδες να παλεύουν για ένα από τα οκτώ εισιτήρια που οδηγούν στη φάση των 16 της διοργάνωσης.
