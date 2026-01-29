Champions League: Αυτοί είναι υποψήφιοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στα νοκ-άουτ ματς

Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε με σκορ 2-1 επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ και προκρίθηκε στα νοκ-άουτ play offs του UEFA Champions League.

Οι Πειραιώτες τερμάτισαν στη 18η θέση της βαθμολογίας.

Οι Πειραιώτες τερμάτισαν στη 18η θέση της βαθμολογίας και στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Αταλάντα ή Λεβερκούζεν!

Εάν πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «16», αντίπαλος του Ολυμπιακού θα είναι είτε η Άρσεναλ είτε η Μπάγερν Μονάχου.

Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή (30/1) στη Νιόν. Τα ματς θα γίνουν 17-18/2 και 24-25/2, με το πρώτο στο Φάληρο και το δεύτερο στην έδρα του αντιπάλου.