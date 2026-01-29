Champions League: Αυτοί είναι υποψήφιοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στα νοκ-άουτ ματς
Δείτε πώς διαμορφώνεται ο δρόμος του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα στο Champions League
- Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»
- Ειρήνη Κουμαριανού: Τι θυμάται η εγγονή της, 13 χρόνια μετά από το θάνατο της ηθοποιού
- «Eίναι ιεροσυλία»: Νομοθέτες εντείνουν τις προσπάθειες αφαίρεσης του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Kennedy Center
- Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια
Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε με σκορ 2-1 επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ και προκρίθηκε στα νοκ-άουτ play offs του UEFA Champions League.
Οι Πειραιώτες τερμάτισαν στη 18η θέση της βαθμολογίας.
Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε με σκορ 2-1 επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ και προκρίθηκε στα νοκ-άουτ play offs του UEFA Champions League.
Οι Πειραιώτες τερμάτισαν στη 18η θέση της βαθμολογίας και στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Αταλάντα ή Λεβερκούζεν!
Εάν πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «16», αντίπαλος του Ολυμπιακού θα είναι είτε η Άρσεναλ είτε η Μπάγερν Μονάχου.
Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή (30/1) στη Νιόν. Τα ματς θα γίνουν 17-18/2 και 24-25/2, με το πρώτο στο Φάληρο και το δεύτερο στην έδρα του αντιπάλου.
- Οι ΗΠΑ παραδίδουν το κατασχεθέν δεξαμενόπλοιο Sophia M στη Βενεζουέλα
- Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση
- Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)
- Τα γκολ και τα highlights από την 8η αγωνιστική της League Phase του Chapmpions League (vids)
- Μεντιλίμπαρ: «Δουλεύουμε και έρχονται τα αποτελέσματα»
- Βρέθηκε το αεροπλάνο που εξαφανίστηκε στην Κολομβία, δεν υπάρχουν επιζώντες
- Μαρτίνς: «Χαρίζουμε την πρόκριση στον κόσμο μας» (vid)
- Τα συγχαρητήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την πρόκριση των «ερυθρόλευκων» στα play offs του Champions League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις