Ρέτσος: «Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα για μεγάλα πράγματα»
Μετά τη σπουδαία νίκη των Ερυθρόλευκων, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε στην κάμερα του MEGA και υπογράμμισε ότι αυτή η ομάδα αξίζει να προχωρήσει
- Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»
- Ειρήνη Κουμαριανού: Τι θυμάται η εγγονή της, 13 χρόνια μετά από το θάνατο της ηθοποιού
- «Eίναι ιεροσυλία»: Νομοθέτες εντείνουν τις προσπάθειες αφαίρεσης του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Kennedy Center
- Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια
Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» την Ευρώπη και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Champions League, επικρατώντας του Άγιαξ με 2-1!
Μετά τη σπουδαία νίκη των Ερυθρόλευκων, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε στην κάμερα του MEGA και υπογράμμισε ότι αυτή η ομάδα αξίζει τα πάντα, ενώ εξέφρασε το πόσο περήφανος νιώθει για την μεγάλη πρόκριση των Πειραιωτών.
Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου
«Συγχαρητήρια στα παιδιά, στον κόσμο που δημιούργησε φανταστική ατμόσφαιρα. Τελείωσε το ματς και ρωτούσα αν περάσαμε, ήταν το πρώτο μου μέλημα. Ευχαριστώ το σταφ, τους συμπαίκτες μου, τον κόσμο μας, το αξίζουν όλοι. Αυτή η ομάδα είναι για μεγάλα πράγματα! Είμαστε περήφανοι»
- Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας
- Οι ΗΠΑ παραδίδουν το κατασχεθέν δεξαμενόπλοιο Sophia M στη Βενεζουέλα
- Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση
- Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)
- Τα γκολ και τα highlights από την 8η αγωνιστική της League Phase του Chapmpions League (vids)
- Μεντιλίμπαρ: «Δουλεύουμε και έρχονται τα αποτελέσματα» (vid)
- Βρέθηκε το αεροπλάνο που εξαφανίστηκε στην Κολομβία, δεν υπάρχουν επιζώντες
- Μαρτίνς: «Χαρίζουμε την πρόκριση στον κόσμο μας» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις