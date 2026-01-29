Και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες προκρίθηκαν στις νοκ-άουτ φάσεις των διοργανώσεων που μετέχουν

Εντυπωσιακό επίτευγμα για την Ελλάδα. Με τέσσερις ομάδες μπήκαμε τον Σεπτέμβρη στις league phases των διοργανώσεων της UEFA. Με τέσσερις ομάδες μπαίνουμε και στα νοκ άουτ!

Με τον απίθανο Ολυμπιακό στο top 24 του Champions League περιμένοντας να μάθει την Παρασκευή (30/1) αν θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα ή την Λεβερκούζεν στα νοκ άουτ του Φλεβάρη.

Την ΑΕΚ να είναι απευθείας στους 16 του Conference League (η Ένωση, θα αντιμετωπίσει τον νικητή ενός εκ των δύο ζευγαριών Νόα-Άλκμααρ και Ντρίτα-Τσέλιε, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να έχει τη ρεβάνς στην OPAP Arena).

Και φυσικά ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αντιμετωπίζοντας την Πέμπτη (29/1) Λιον (εκτός) και Ρόμα (εντός) αντίστοιχα να ψάχνουν την καλύτερη δυνατή κατάταξη στο Europa League. Διόλου άσχημα. Σε μια χρονιά που θυμίζουμε ότι ξεκίνησε με τον αποκλεισμό του Άρη από την Αράζ στα προκριματικά του Conference League.