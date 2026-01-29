UEFA Ranking: Προ των «πυλών» της πρώτης 10άδας η Ελλάδα μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού

UEFA Ranking: Ο Ολυμπιακός πήρε θρυλικό «διπλό« επί του Άγιαξ με 2-1 και ταυτόχρονα πρόκριση στα νοκ-άουτ play offs του Champions League!

Η Ελλάδα έκανε τεράστιο άλμα στη βαθμολογία της UEFA, χάρη στη νίκη των ερυθρολεύκων και το μπόνους των playoffs.

Η χώρα μας πήρε 750 βαθμούς, η Τσεχία δεν πήρε κανέναν και η πορεία της Σλάβια ολοκληρώθηκε στη League Phase. Μάλιστα η διαφορά των δύο χωρών μειώθηκε στους 800 περίπου βαθμούς.

UEFA Ranking: Η βαθμολογία των 25 πρώτων χωρών όπως διαμορφώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (28/1)