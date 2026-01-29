Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Αντρέ Λουίζ

O Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τη μεταγραφή του Αντρέ Λουίς, με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ να υπογράφει με τους νταμπλούχους Ελλάδας και να τίθεται άμεσα στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο 23χρονος πλάγιος επιθετικός αποκτήθηκε από τη Ρίο Άβε στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ενώ βρέθηκε στο Άμστερνταμ για την ιστορική πρόκριση επί του Άγιαξ το βράδυ της Τετάρτης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Αντρέ Λουίζ:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ, Αντρέ Λουίς. Γεννημένος στις 23 Φεβρουαρίου 2002, προέρχεται από τη Rio Ave, με την οποία εφέτος πέτυχε επτά γκολ και μοίρασε έξι ασίστ σε 19 παιχνίδια στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Προηγούμενη ομάδα του στην Πορτογαλία ήταν η Estrela Amadora (41 συμμετοχές, έξι γκολ).

Ο Λουίς ξεκίνησε στο Rio de Janeiro από τα τμήματα υποδομής της América FC, από όπου μεταπήδησε σε αυτά της Flamengo. To 2021 έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Flamengo, πραγματοποιώντας συνολικά εννέα συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ.

Αντρέ, καλώς ήλθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!