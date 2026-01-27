sports betsson
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ
27 Ιανουαρίου 2026, 14:46

Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ

Ο Ολυμπιακός μπροστά από την πιο ενδιαφέρουσα εβδομάδα του χειμώνα του. Και ο Αντρέ Λουίζ…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
A
A
Προφανώς και κάποια στιγμή θα συνέβαινε. Είναι το νέο format των κυπέλλων Ευρώπης που κορυφώνει το δράμα της league phase τέλη Γενάρη. Είναι παραδοσιακά και το… μυστήριο των χειμερινών μεταγραφών που κορυφώνεται στο ίδιο διάστημα.

Αναπόφευκτα λοιπόν για κλαμπ σαν τον Ολυμπιακό κάποια στιγμή αυτά τα δύο θα γίνονταν… ένα. Έχοντας για κερασάκι και ένα ντέρμπι πρωταθλήματος σαν αυτό που ακολουθεί την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πρόβλημα; Όχι ακριβώς. Πρόβλημα στα μισά της χρονιάς είναι να μαραζώνεις μακριά από τους στόχους σου. Τα υπόλοιπα είναι μέρος της δουλειάς. Και όσο για το «πάρε-δώσε»; Μπορεί οι περισσότεροι να έχουν την εντύπωση ότι το πρόσημο εξαρτάται από τις αφίξεις, για τα προπονητικά γκρουπ όμως το δια ταύτα είναι πάντα οι αναχωρήσεις. Ο τρόπος που θα διατηρηθεί ο σωστός αριθμός, ο κορμός, οι ισορροπίες κλπ. Πως το είπε το Σάββατο ο Μεντιλίμπαρ; «Δεν βλέπω την ώρα να τελειώσει»

Και ο Αντρέ Λουίζ; Ο Βραζιλιάνος δεν αποτελεί μια κλασική μεταγραφική ιστορία του χειμώνα. Είναι πραγματικά μια διαφορετική περίπτωση. Εξαίρεση που εξάπτει την περιέργεια. Έβαλε 12 εκατ ευρώ στο τραπέζι η Μπενφίκα για να τον αποκτήσει. Και οι Λουζιτανοί δεν είναι προσκοπάκια με γεμάτο πορτοφόλι. Τέτοιες υποθέσεις τις «διδάσκουν».

Ο τρόπος τους να αποκτούν έναν 22χρονο-23χρονο στο ξεπέταγμα του, να τον κρατούν μάξιμουμ για έναν χρόνο, να θωρακίζουν τους αριθμούς του και να τον πουλούν (πέντε-έξι φορές πάνω) στην Premier League, θα μπορούσε να γίνει τόμος και να μοιραστεί δωρεάν στα selling club αυτού του κόσμου.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν φέρνει σύντομα (σ.σ μέσω Ολλανδίας) στα μέρη μας, έναν τέτοιο τύπο. Κάποιον με δυναμική για να ανέβει στο επόμενο επίπεδο. Που πείσθηκε ότι μπορεί και στην ασφάλεια της κορυφαίας ελληνικής ομάδας να κάνει το επόμενο βήμα στο ταξίδι του με τελικό προορισμό το υψηλότερο επίπεδο. Έδωσαν με 40 εκατ ευρώ το καλοκαίρι οι Ερυθρόλευκοι τον Μπάμπη Κωστούλα στη Μπράιτον σε μια κίνηση που για πολλούς άλλαξε την «θέση» του Έλληνα ποδοσφαιριστή της Super League στον χάρτη της Ευρώπης. Έδωσαν όμως και λίστα με μηνύματα: Στους ποδοσφαιριστές, την αγορά κλπ. Η βιτρίνα τους έγινε ακόμη πιο ακριβή. Αμφιβάλλει κανείς ότι θα το ξανακάνουν;

Αν όχι, μια ακόμη πιο προσεκτική ματιά στον πρώτο υποψήφιο. Τον 23χρονο της Ρίο Άβε. Έναν ευθυτενή winger με μπόι 1.87μ που ξεκινά με αριστερό πόδι από δεξιά, έχοντας μια θαυμαστή ισορροπία σε εκτέλεση (7γκολ) και δημιουργία (6 ασίστ). Στην ομάδα του Συλαϊδόπουλου φαίνονταν κυρίως η ταχύτητα του στο ανοιχτό γήπεδο. Σε αυτή του Μεντιλίμπαρ με τους κλειστούς χώρους θα χρειαστεί και την αλεγρία που κουβαλά στο διαβατήριο του: άλλοτε συμπαίκτης του Ροντινέι στη Φλαμένγκο, αν δεν το ξέρεις.

Και οι επόμενοι; Εδώ η ιστορία του αυριανού ματς αναπόφευκτα γράφει το σενάριο. Έχει ο Ολυμπιακός μια σειρά από ανάγκες. Στο πάρε και στο δώσε. Να δει τι θα κάνει για παράδειγμα με έναν τερματοφύλακα πίσω από την μοναξιά του Κωνσταντή Τζολάκη σε μια συγκυρία όπου ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης βαδίζει στα 37 έχοντας φέτος χάσει περισσότερα ματς από όσα είναι διαθέσιμος. Να δει τι θα κάνει με ποδοσφαιριστές σαν τον Γιάρεμτσουκ που έχει προτάσεις και μοιάζει να μην βολεύεται στο κοστούμι του τρίτου φορ.

Έχει στο συρτάρι όμως και άλλα, που αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο αν τη Πέμπτη το πρωί η ομάδα είναι έπειτα από 12 ολόκληρα χρόνια ξανά στα νοκ άουτ του Champions League. Και άλλα αν το ίδιο πρωί θα κάνει την πρώτη προπόνηση, όχι για την ΑΕΚ αλλά για τον μοναδικό ζωντανό στόχο ως τη λήξη της περιόδου.

Ποιος είπε ότι οι ομάδες δεν αποτελούν ζωντανό οργανισμό;

Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ
On Field 27.01.26

Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ

Ο Ολυμπιακός μπροστά από την πιο ενδιαφέρουσα εβδομάδα του χειμώνα του. Και ο Αντρέ Λουίζ…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
