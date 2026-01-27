Αναχώρησε για την Ολλανδία ο Ολυμπιακός (pics)

Ο Ολυμπιακός πέταξε για Άμστερνταμ, όπου την Τετάρτη (28/1, 22:00) θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Άγιαξ στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ένας παιχνίδι που έχει τον χαρακτήρα του «τελικού», αφού με νίκη, οι «ερυθρόλευκοι» θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στα πλέι οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με σκοπό να διεκδικήσουν μια θέση στις «16» καλύτερες ομάδες.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε 23 ποδοσφαιριστές στην αποστολή, με τους Λορέντσο Πιρόλα και Φρανσίσκο Ορτέγκα να είναι κανονικά στη διάθεσή του, ενώ όπως αναμενόταν, εκτός έμεινε ο τραυματίας Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο επίσης τραυματίας Αλέξανδρος Πασχαλάκης, και οι Μάντσα, Γιαζίτζι που δεν είναι δηλωμένοι στην ευρωπαϊκή λίστα.

Δείτε εικόνες από την αναχώρηση του Ολυμπιακού: