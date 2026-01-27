Ο Ολυμπιακός κινείται σε ρυθμούς… Άγιαξ, καθώς το βράδυ της Τετάρτης (28/1, 22:00) αντιμετωπίζει τον Αίαντα στο Άμστερνταμ σε έναν «τελικό» πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League.

Οι ερυθρόλευκοι μετά τη σπουδαία νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη θέλουν νίκη ή υπό προϋποθέσεις και ισοπαλία για να βρεθούν στο Top 24 και παίξουν στα play offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 24η θέση της βαθμολογίας με οκτώ βαθμούς. Με αυτά τα δεδομένα, ο Ολυμπιακός θα έμπαινε στα play offs, όπου το μονοπάτι του μόνο εύκολο δεν προμηνύεται, ωστόσο θα έγραφε ιστορία, αφού θα γινόταν η πρώτη ελληνική ομάδα που θα βρισκόταν στην επόμενη φάση της νέας βερσιόν της διοργάνωσης και του φορμάτ της League Phase.

Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν την τελευταία αγωνιστική στη League Phase του Champions League και ο Ολυμπιακός κρατάει την τύχη στα χέρια του, ενώ ανάλογα τα αποτελέσματα και τη θέση που θα τερματίσει θα προκύψει και ο αντίπαλος του στα play offs.

Σύμφωνα με το μοντέλο προβλέψεων του Football Meets Data, οι πιθανότεροι αντίπαλοι του Ολυμπιακού –εφόσον προκριθεί– προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τη Serie A. Η Αταλάντα εμφανίζεται ως το πιο πιθανό σενάριο, με ποσοστό 12,4%, ενώ ακολουθεί πολύ κοντά η Ίντερ (12,1%). Στην πρώτη τριάδα μπαίνει και η Νιούκαστλ με 10,4%, ισοβαθμώντας ουσιαστικά με τη Γιουβέντους.

Δείτε τους πιθανούς αντιπάλους που θα έχει ο Ολυμπιακός αν περάσει στα play offs:

Αταλάντα – 12.4%

Ίντερ – 12.1%

Νιούκαστλ – 10.4%

Γιουβέντους – 10.4%

Τσέλσι – 9.3%

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – 8.4%

Ντόρτμουντ – 8.2%

Ατλέτικο – 6.6%

Μάντσεστερ Σίτι – 5.3%

Παρί – 5.3%

Τότεναμ – 4.7%

Μπαρτσελόνα – 2%

Ρεάλ – 1.8%

Λεβερκούζεν – 1%

Γαλατάσαραϊ – 0.6%

Μαρσέιγ – 0.5%

Λίβερπουλ – 0.4%

Μονακό – 0.3%

Κάραμπαγκ – 0.2%

PSV – 0.1%