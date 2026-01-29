sports betsson
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
29.01.2026 | 14:36
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα – Έφτασε η κακοκαιρία Kristin
Με τον Έσε δίπλα σου, πηγαίνεις και για… πόλεμο
29 Ιανουαρίου 2026, 17:30

Με τον Έσε δίπλα σου, πηγαίνεις και για… πόλεμο

Ο Αργεντίνος μέσος είναι μεγάλος πρωταγωνιστής στα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού τα δυόμισι τελευταία χρόνια και η ατάκα του Μέντι τα λέει όλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Spotlight

Ο Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια πρόκριση στην φάση των πλέι οφ του Champions League, με την εκτός έδρας νίκη που πέτυχε επί του Άγιαξ με 2-1.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς και ο Σαντιάγο Έσε ήταν οι σκόρερ των πειραιωτών στην «μάχη» απέναντι στην ολλανδική ομάδα κι εδώ πρέπει να σταθεί κάποιος στον Αργεντίνο μεσοαμυντικό, που εντυπωσιάζει και την φετινή περίοδο με τις εμφανίσεις του.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να παρατηρήσει κάποιος από μια διαφορετική οπτική γωνία την παρουσία του λατινοαμερικάνου μέσου αυτά τα δυόμισι χρόνια στο μεγάλο λιμάνι, να κάνει μια διαφορετική προσέγγιση για την προσωπικότητα του Αργεντίνου άσου.

Μια προσέγγιση που δεν θα έχει να κάνει με τεχνική ανάλυση του παιχνιδιού του 24χρονου μεσοαμυντικού, αλλά με άλλα στοιχεία που όμως είναι πολύ σημαντικά και καθιστούν υπερπολύτιμο τον Αργεντίνο άσο.

Το όνομα του Σαντιάγο Έσε αποτελεί ορόσημο για τον Ολυμπιακό στις μεγάλες επιτυχίες που έχουν οι πειραιώτες τα δυόμισι τελευταία χρόνια και αναφερόμαστε φυσικά στο διάστημα που ο 24χρονος φοράει την φανέλα των πρωταθλητών Ελλάδος.

Μια μόνο ματιά στα όσα έχει πετύχει ο Αργεντίνος άσος σε μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια των «ερυθρόλευκων», είναι αρκετά για να καταλάβει κάποιος την προσφορά του Έσε στις τεράστιες ευρωπαϊκές επιτυχίες της ομάδας του Πειραιά.

1.Ξεκινάμε από την μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του Ολυμπιακού, την κατάκτηση του Conference League στις 29 Μαΐου του 2024. Ο Έσε ήταν αυτός που έβγαλε την σέντρα στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 116’ της παράτασης, για να σκοράρει ο Μαροκινός στον τελικό κόντρα στην Φιορεντίνα.

Ένα γκολ που έμελλε να χαρίσει στην ομάδα του λιμανιού μια ανεπανάληπτη επιτυχία. Κι εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως δεν ήταν μόνο η σέντρα του Αργεντίνου σ’ εκείνο τον τελικό.

Η εμφάνιση του Έσε στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στους «βιόλα» ήταν μυθική και δεν είναι τυχαίο πως ο Μεντιλίμπαρ είχε αποθεώσει τον παίκτη του, μιλώντας μετά τον τελικό με τους συνεργάτες του στου Ρέντη.

Την επομένη του τελικού με την Φιορεντίνα, ο Μεντιλίμπαρ και οι συνεργάτες του, είχαν πάει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του Πειραιά και είχαν κάνει μια μεγάλη κουβέντα για τον τελικό και την κατάκτηση του τροπαίου.

Μίλησαν για πολύ ώρα για τον μεγάλο αγώνα και ο Ισπανός τεχνικός είχε αποθεώσει τον Έσε, χαρακτηρίζοντας τον Αργεντίνο μέσο, ως καθοριστικό παράγοντα για την κατάκτηση του τροπαίουν από την ομάδα του λιμανιού.

2.Ο Ολυμπιακός είχε αποκλείσει την Άστον Βίλα στα ημιτελικά του Conference League πριν από δύο χρόνια, με την ομάδα του Πειραιά να επικρατεί των «χωριατών» στο πρώτο ματς, (στο Βίλα Παρκ), με 4-2.

Ο Έσε ήταν φανταστικός και σ’ εκείνη την αναμέτρηση και είχε μάλιστα πετύχει το τέταρτο γκολ των «ερυθρόλευκων», σε μια ονειρική βραδιά για την ομάδα του λιμανιού.

3.Ο 24χρονος άσος του Ολυμπιακού έκανε μεγάλη εμφάνιση στο χθεσινό παιχνίδι με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και ήταν αυτός που πέτυχε το γκολ της νίκης στο 79’, στέλνοντας με άπιαστη κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 των πρωταθλητών Ελλάδος.

4.Η παρουσία του Έσε στο παιχνίδι με την Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, ήταν συγκλονιστική και οι πειραιώτες «έχτισαν» πάνω στην απόδοση του Αργεντίνου στην μεσαία γραμμή, τα θεμέλια για την σπουδαία νίκη με 2-0.

5.Στο ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη, το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα ήθελαν οι «ερυθρόλευκοι», καθώς η ελληνική ομάδα έχασε με 4-3, ωστόσο έδωσε μεγάλη «μάχη» απέναντι στην ισπανική ομάδα και πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Ο Έσε δεν ήταν στο βασικό σχήμα της ομάδας του Πειραιά, αλλά πέρασε στο ματς σαν αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου μέρους και ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού, στην αντεπίθεση που έκαναν οι πειραιώτες. Θυμίζουμε πως ο λατινοαμερικάνος χαφ είχε ασίστ, καθώς ήταν αυτός που έβγαλε την σέντρα στον Ταρέμι, για να σκοράρει με κεφαλιά ο Ιρανός σέντερ φορ.

Αναφερθήκαμε σε μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού, στα οποία ο Έσε έχει βάλει την «υπογραφή» του και είναι ξεκάθαρο ότι ο 24χρονος άσος της ομάδας του λιμανιού είναι η «κολώνα» στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αποδείχθηκε με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο και στην «μάχη» του Άμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ, , με τον Αργεντίνο άσο να κάνει ξανά την διαφορά.

Ενέργεια: Παιχνίδι με τέσσερις από Τραμπ στην σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Ενέργεια: Παιχνίδι με τέσσερις από Τραμπ στην σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Τράπεζες
Jefferies: Δυναμική επιστροφή της Ελλάδας στον τραπεζικό δανεισμό

Jefferies: Δυναμική επιστροφή της Ελλάδας στον τραπεζικό δανεισμό

Ο Θρύλος στα νοκ άουτ του Champions League και οι… πρόωρες κρίσεις στα σκουπίδια
Champions League 29.01.26

Ο Θρύλος στα νοκ άουτ του Champions League και οι… πρόωρες κρίσεις στα σκουπίδια

Μια ακόμη μεγαλειώδης βραδιά στην ιστορία του, μια ακόμη επική πρόκριση για τον Ολυμπιακό στο Champions League και ένα ακόμη... μάθημα σε όσους αρέσκονται στην πρόωρη κριτική και τις βιαστικές κρίσεις.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Βαγγέλης Παυλίδης: Η απίθανη εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ – Τι έκανε ο Έλληνας επιθετικός στο «έπος» της Λισαβόνας (vid)
Champions League 29.01.26

Η απίθανη εμφάνιση του Παυλίδη κόντρα στη Ρεάλ - Τι έκανε ο Έλληνας επιθετικός στο «έπος» της Λισαβόνας (vids)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν εκ των πρωταγωνιστών της Μπενφίκα στην επική νίκη της κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, που την έστειλε στην 24άδα του Champions League.

Σύνταξη
Αυτή η πρόκριση ήταν έπος
On Field 29.01.26

Αυτή η πρόκριση ήταν έπος

Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» κόσμο καθώς στην τελική ευθεία της League Phase του Champions League πέτυχε αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)
Champions League 29.01.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)

Εσπασαν καρδιές στα τελευταία λεπτά του αγώνα Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης! Οι «αετοί της Λισαβόνας» προκρίθηκαν στα νοκ άουτ του Champions League, χάρη σε γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στο 90+8'.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ (pic)
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ (pic)

«Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τον υπέροχο κόσμο μας», σημειώνει, μεταξύ άλλων, στο συγχαρητήριο μήνυμά του, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύνταξη
Και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες προκρίθηκαν στις νοκ-άουτ φάσεις των διοργανώσεων που μετέχουν
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες προκρίθηκαν στις νοκ-άουτ φάσεις των διοργανώσεων που μετέχουν

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε επί του Άγιαξ στη νοκ-άουτ φάση του Champions League κι έγινε 4η ελληνική ομάδα που εξασφαλίζει πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης που μετέχει, μετά τους ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Σύνταξη
Σίντνεϊ Σουίνι: Πόλεμος στήθος με στήθος με Καρντάσιαν και Ριάνα στα χαρακώματα των lingerie – Ο ρόλος του Τζεφ Μπέζος
Ηδονισμός 29.01.26

Σίντνεϊ Σουίνι: Πόλεμος στήθος με στήθος με Καρντάσιαν και Ριάνα στα χαρακώματα των lingerie – Ο ρόλος του Τζεφ Μπέζος

Η Σίντεϊ Σουίνι μπαίνει με θράσσος στον πόλεμο των lingerie με τις μέχρι πρόσφατα αυτοκράτειρες Κιμ Καρντάσιαν και Ριάνα να απειλούνται από την ευπώλητη παντοκρατορία τους

Σύνταξη
Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ
Έντονη συγκίνηση 29.01.26

Τρισάγιο στη Ρουμανία: «Λύγισε» ο μητροπολίτης τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο ιεράρχης προσέφερε λόγια παρηγοριάς στους παρευρισκόμενους, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια που έχει συγκλονίσει την αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ και την κοινή γνώμη.

Σύνταξη
Οι τελικές εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Τι λένε οι ειδικοί
Ελλάδα 29.01.26

Οι τελικές εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Τι λένε οι ειδικοί

Όλοι οι διασωθέντες κάθονταν δίπλα από το παράθυρο στη δεξιά πλευρά του οχήματος - Ειδικοί εκτιμούν ότι το μαύρο βανάκι είχε αναπτύξει ταχύτητα κοντά στα 90 χλμ. για να κάνει την προσπέραση του βυτιοφόρου

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο «τσάρος των συνόρων» δεσμεύεται για μείωση των δυνάμεων ασφαλείας στη Μινεάπολη «σύντομα»
Τομ Χόμαν 29.01.26

ΗΠΑ: Ο «τσάρος των συνόρων» δεσμεύεται για μείωση των δυνάμεων ασφαλείας στη Μινεάπολη «σύντομα»

Ο Χόμαν δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι χρειάζονται «ορισμένες βελτιώσεις» στις επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης που διεξάγουν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη Μινεάπολη

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα»: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα [βίντεο]
Τραγωδία στα Τρίκαλα 29.01.26

Εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα»: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα

Ολόκληρο το χωριό την ξεπροβόδισε - Ρίγη συγκίνησης στην κηδεία της αδικοχαμένης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, της μίας εκ των πέντε εργατριών που σκοτώθηκαν στη βιομηχανία της «Βιολάντα»

Σύνταξη
Ιράν: Απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ, ο αρχηγός του στρατού δηλώνει έτοιμος για «συντριπτική απάντηση»
Σε συναγερμό 29.01.26

Ιράν: Απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ, ο αρχηγός του στρατού δηλώνει έτοιμος για «συντριπτική απάντηση»

Οι ομάδες πυροβολικού μάχης του Ιράν απέκτησαν «1.000 στρατηγικά drones», που κατασκευάστηκαν «ανάλογα με τις νέες απειλές και τα μαθήματα που αντλήθηκαν από τον πόλεμο των 12 ημερών» με το Ισραήλ

Σύνταξη
«Εκατοντάδες» ρωσικά drone στην Ουκρανία βρέθηκαν να επικοινωνούν μέσω Starlink – O Έλον Μασκ αναζητά λύσεις
Στα χέρια του εχθρού 29.01.26

«Εκατοντάδες» ρωσικά drone στην Ουκρανία βρέθηκαν να επικοινωνούν μέσω Starlink – O Έλον Μασκ αναζητά λύσεις

Το Starlink δεν είναι διαθέσιμο στη Ρωσία, όπως φαίνεται όμως ο ρωσικός στρατός έχει καταφέρει να αποκτήσει δορυφορικά πιάτα της υπηρεσίας σε ουκρανικό έδαφος.

Σύνταξη
Η Νάταλι Πόρτμαν προσπαθεί να πουλήσει το πτώμα του Ζακ Γαλιφιανάκη στη μαύρη κωμωδία «The Gallerist»
Τα ψαλίδια του μπαμπά 29.01.26

Η Νάταλι Πόρτμαν προσπαθεί να πουλήσει το πτώμα του Ζακ Γαλιφιανάκη στη μαύρη κωμωδία «The Gallerist»

Η μαύρη κωμωδία της Κάθι Γιαν, The Gallerist, μας παρουσιάζει έναν κόσμο, στον οποίο όλα μετριούνται σε χαρτονομίσματα και πωλήσεις, όσο η ηθική πάει περίπατο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στον τόπο της τραγωδίας στα Τρίκαλα ο Φάμελλος – «Η κυβέρνηση θέλει να μπαζώσει την αλήθεια και να κρύψει τις ευθύνες της»
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Στον τόπο της τραγωδίας στα Τρίκαλα ο Φάμελλος – «Η κυβέρνηση θέλει να μπαζώσει την αλήθεια και να κρύψει τις ευθύνες της»

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ελλιπέστατη στελέχωση» και μετατροπή των υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας σε Ανεξάρτητη Αρχή, για τα αντεργατικά της νομοσχέδια που «πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο των δυστυχημάτων»

Σύνταξη
Ουκρανία: Θερμοκρασίες που θα φθάσουν τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου απειλούν να καταστρέψουν τις σοδειές
Ενεργειακός πόλεμος 29.01.26

Θερμοκρασίες που θα φθάσουν τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου απειλούν να καταστρέψουν τις σοδειές της Ουκρανίας

Ένας συνδυασμός ισχυρών παγετών και ανεπαρκούς κάλυψης από χιόνι μπορεί να επηρεάσει τις σοδειές στην κεντρική, τη βορειοανατολική και την ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μητσοτάκης και ΝΔ συμφωνούν με τις εθνικά επικίνδυνες τοποθετήσεις Λαζαρίδη για «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο – Τον υπερασπίσθηκε ο Π. Μαρινάκης
«Τυχοδιωκτική προσέγγιση» 29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Μητσοτάκης και ΝΔ συμφωνούν με τις εθνικά επικίνδυνες τοποθετήσεις Λαζαρίδη για «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο – Τον υπερασπίσθηκε ο Π. Μαρινάκης

«Σχεδόν 24 ώρες μετά τις διχαστικές δηλώσεις του και τη σαφή αποδοκιμασία του από τον ΥΠΕΞ, ο Λαζαρίδης όχι μόνο παραμένει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, αλλά τον υπερασπίζεται δημόσια ο Μαρινάκης», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Στόουνχεντζ: Νέα έρευνα βάζει τέλος στη θεωρία των παγετώνων – Από ανθρώπους μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι
Ηνωμένο Βασίλειο 29.01.26

Στόουνχεντζ: Νέα έρευνα βάζει τέλος στη θεωρία των παγετώνων – Από ανθρώπους μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Curtin καταλήγουν ότι οι τεράστιοι λίθοι του Στόουνχεντζ μεταφέρθηκαν από ανθρώπους και όχι από πάγο, καθώς η περιοχή δεν επηρεάστηκε από παγετωνική δραστηριότητα κατά την Εποχή των Παγετώνων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ξεκινά ο νέος κύκλος του Παιδικού Πανεπιστημίου της Περιφέρειας Αττικής
Εκπαίδευση 29.01.26

Ξεκινά ο νέος κύκλος του Παιδικού Πανεπιστημίου της Περιφέρειας Αττικής

Από σήμερα 29 Ιανουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας σε 400 παιδιά Δημοτικών και Γυμνασίων της Αττικής, ανακοίνωσε η Περιφέρεια.

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

