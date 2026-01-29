Με τον Έσε δίπλα σου, πηγαίνεις και για… πόλεμο

Ο Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια πρόκριση στην φάση των πλέι οφ του Champions League, με την εκτός έδρας νίκη που πέτυχε επί του Άγιαξ με 2-1.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς και ο Σαντιάγο Έσε ήταν οι σκόρερ των πειραιωτών στην «μάχη» απέναντι στην ολλανδική ομάδα κι εδώ πρέπει να σταθεί κάποιος στον Αργεντίνο μεσοαμυντικό, που εντυπωσιάζει και την φετινή περίοδο με τις εμφανίσεις του.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να παρατηρήσει κάποιος από μια διαφορετική οπτική γωνία την παρουσία του λατινοαμερικάνου μέσου αυτά τα δυόμισι χρόνια στο μεγάλο λιμάνι, να κάνει μια διαφορετική προσέγγιση για την προσωπικότητα του Αργεντίνου άσου.

Μια προσέγγιση που δεν θα έχει να κάνει με τεχνική ανάλυση του παιχνιδιού του 24χρονου μεσοαμυντικού, αλλά με άλλα στοιχεία που όμως είναι πολύ σημαντικά και καθιστούν υπερπολύτιμο τον Αργεντίνο άσο.

Το όνομα του Σαντιάγο Έσε αποτελεί ορόσημο για τον Ολυμπιακό στις μεγάλες επιτυχίες που έχουν οι πειραιώτες τα δυόμισι τελευταία χρόνια και αναφερόμαστε φυσικά στο διάστημα που ο 24χρονος φοράει την φανέλα των πρωταθλητών Ελλάδος.

Μια μόνο ματιά στα όσα έχει πετύχει ο Αργεντίνος άσος σε μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια των «ερυθρόλευκων», είναι αρκετά για να καταλάβει κάποιος την προσφορά του Έσε στις τεράστιες ευρωπαϊκές επιτυχίες της ομάδας του Πειραιά.

1.Ξεκινάμε από την μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του Ολυμπιακού, την κατάκτηση του Conference League στις 29 Μαΐου του 2024. Ο Έσε ήταν αυτός που έβγαλε την σέντρα στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 116’ της παράτασης, για να σκοράρει ο Μαροκινός στον τελικό κόντρα στην Φιορεντίνα.

Ένα γκολ που έμελλε να χαρίσει στην ομάδα του λιμανιού μια ανεπανάληπτη επιτυχία. Κι εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως δεν ήταν μόνο η σέντρα του Αργεντίνου σ’ εκείνο τον τελικό.

Η εμφάνιση του Έσε στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στους «βιόλα» ήταν μυθική και δεν είναι τυχαίο πως ο Μεντιλίμπαρ είχε αποθεώσει τον παίκτη του, μιλώντας μετά τον τελικό με τους συνεργάτες του στου Ρέντη.

Την επομένη του τελικού με την Φιορεντίνα, ο Μεντιλίμπαρ και οι συνεργάτες του, είχαν πάει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του Πειραιά και είχαν κάνει μια μεγάλη κουβέντα για τον τελικό και την κατάκτηση του τροπαίου.

Μίλησαν για πολύ ώρα για τον μεγάλο αγώνα και ο Ισπανός τεχνικός είχε αποθεώσει τον Έσε, χαρακτηρίζοντας τον Αργεντίνο μέσο, ως καθοριστικό παράγοντα για την κατάκτηση του τροπαίουν από την ομάδα του λιμανιού.

2.Ο Ολυμπιακός είχε αποκλείσει την Άστον Βίλα στα ημιτελικά του Conference League πριν από δύο χρόνια, με την ομάδα του Πειραιά να επικρατεί των «χωριατών» στο πρώτο ματς, (στο Βίλα Παρκ), με 4-2.

Ο Έσε ήταν φανταστικός και σ’ εκείνη την αναμέτρηση και είχε μάλιστα πετύχει το τέταρτο γκολ των «ερυθρόλευκων», σε μια ονειρική βραδιά για την ομάδα του λιμανιού.

3.Ο 24χρονος άσος του Ολυμπιακού έκανε μεγάλη εμφάνιση στο χθεσινό παιχνίδι με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και ήταν αυτός που πέτυχε το γκολ της νίκης στο 79’, στέλνοντας με άπιαστη κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 των πρωταθλητών Ελλάδος.

4.Η παρουσία του Έσε στο παιχνίδι με την Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, ήταν συγκλονιστική και οι πειραιώτες «έχτισαν» πάνω στην απόδοση του Αργεντίνου στην μεσαία γραμμή, τα θεμέλια για την σπουδαία νίκη με 2-0.

5.Στο ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη, το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα ήθελαν οι «ερυθρόλευκοι», καθώς η ελληνική ομάδα έχασε με 4-3, ωστόσο έδωσε μεγάλη «μάχη» απέναντι στην ισπανική ομάδα και πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Ο Έσε δεν ήταν στο βασικό σχήμα της ομάδας του Πειραιά, αλλά πέρασε στο ματς σαν αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου μέρους και ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού, στην αντεπίθεση που έκαναν οι πειραιώτες. Θυμίζουμε πως ο λατινοαμερικάνος χαφ είχε ασίστ, καθώς ήταν αυτός που έβγαλε την σέντρα στον Ταρέμι, για να σκοράρει με κεφαλιά ο Ιρανός σέντερ φορ.

Αναφερθήκαμε σε μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού, στα οποία ο Έσε έχει βάλει την «υπογραφή» του και είναι ξεκάθαρο ότι ο 24χρονος άσος της ομάδας του λιμανιού είναι η «κολώνα» στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αποδείχθηκε με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο και στην «μάχη» του Άμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ, , με τον Αργεντίνο άσο να κάνει ξανά την διαφορά.