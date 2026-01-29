Ροντινέι: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με το καλύτερο δώρο – Οι ευχές που δέχθηκε (vid+pics)

Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε επί του Άγιαξ στο Άμεστερνταμ και αυτό ήταν το καλύτερο δώρο γενεθλίων για τον Ροντινέι, ο οποίος σήμερα (29/1) γιορτάζει και κλείνει τα 34 χρόνια ζωής.

Ο Βραζιλιάνος μπακ γιόρτασε τα γενέθλιά του με πολύ χορό και παρέα με τους αγαπημένους του ανθρώπους. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν οι αναρτήσεις της Μαριέττας Χρουσαλά, του Τσικίνιο, του Στεφέτσα και του Έσε, που μιλούν για «αδερφική» σχέση και για την ενέργεια που φέρνει καθημερινά στην ομάδα.

Πιο ιδιαίτερο από όλα το μήνυμα της συζύγου του, Νίνα Άχε, που του ευχήθηκε δημόσια με τρυφερά λόγια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για ακόμη έναν χρόνο ζωής στο πλευρό του. Ο ίδιος απάντησε με λόγια πίστης και αισιοδοξίας και ευχαριστώντας τον Θεό.

