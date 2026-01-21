O Ροντινέι έγινε… viral: Τραγουδάει το «Μα δεν τελειώσαμε» μετά τη νίκη του Ολυμπιακού (vid)
Ο Ροντινέι «ξαναχτυπά» στα social media και γίνεται viral με τραγούδι όλο νόημα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 της Λεβερκούζεν και παρέμεινε ζωντανός στην υπόθεση πρόκριση στα playoffs του Champions League, με τον Ροντινέι να δημιουργεί τα γκολ των Κοστίνια και Ταρέμι και να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση.
Ο Ροντινέι είναι ένας από τους πρωταγωνιστές των Πειραιωτών στην αναμέτρηση με τις «ασπιρίνες», αφού πέρα από τις δύο ασίστ ήταν πολύ ουσιαστικός στο παιχνίδι του ως δεξιός εξτρέμ, καλύπτοντας και με το παραπάνω των Κοστίνια που βρισκόταν πίσω του.
Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος ξεκίνησε τη μέρα του σήμερα (21/1) δημοσιεύοντας ένα story στο Instagram στο οποίο ακούει και τραγουδά το «Μα δεν τελειώσαμε» του Αντώνη Ρέμου.
Δείτε την ανάρτηση του Ροντινέι μετά τη νίκη του Ολυμπιακού
