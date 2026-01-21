Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)
Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League και το Football Meets Data έκανε γνωστούς τους πιθανούς αντιπάλους του αν τελείωνε σήμερα η League Phase και ποιον θα βρει στον δρόμο του αν τελικά προκριθεί.
Το πρώτο βήμα έγινε! Ο Ολυμπιακός πήρε τον «ημιτελικό» κόντρα στη Λεβερκούζεν και πλέον πάει στο Άμστερνταμ σε μία εβδομάδα (28/1, 22:00) για το «διπλό» που θα του δώσει την πρόκριση στα playoffs του Champions League.
Οι Πειραιώτες αύξησαν κατακόρυφα τις πιθανότητές τους για πρόκριση, μετά το χτεσινό ματς και πλέον έχουν ξεκινήσει τα σενάρια για τον αντίπαλό τους στα νοκ-άουτ.
Αν η League Phase τέλειωσε σήμερα…
Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι 22ος με 8 βαθμούς. Αν ολοκληρωνόταν σήμερα (21/1) η League Phase του Champions League (απομένει 1,5 αγωνιστική), θα έμπαινε σε κλήρωση μαζί με την 21η Αϊντχόφεν και θα έπαιζαν με έναν εκ των Λίβερπουλ ή Ντόρτμουντ, με βάση το φορμάτ της διοργάνωσης.
Θυμίζουμε πως οι ομάδες από τις θέσεις 9-24 παίζουν μεταξύ τους στα playoffs, με τα ζευγάρια να προκύπτουν κατόπιν κλήρωσης: οι ομάδες 9-10 κληρώνονται με αυτές του 23-24. Αυτές στο 11-12 με αυτές στο 21-22 και ούτω καθεξης. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνονται στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16.
Η βαθμολογία της League Phase του Champions League:
Τι λένε οι προβλέψεις για την επόμενη ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός
Ωστόσο, με τη βοήθεια του προσομοιωτή του Football Meets Data, υπάρχει η δυνατότητα να δούμε με ποια ομάδα (πιθανότατα) θα παίξει στα playoffs ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση που έχει πάρει την πρόκριση μετά το τέλος της League Phase. Σύμφωνα με τα δεδομένα της γνωστής σελίδας, η Ίντερ είναι η πιο πιθανή, με 10,3% και ακολουθούν Σπόρτινγκ και Τσέλσι, με 9,2% και 9%, αντίστοιχα.
Να σημειωθεί πως, η τελική θέση που θα πάρει ο Ολυμπιακός θα αλλάξει τα δεδομένα για τους πιθανούς του αντιπάλους στα νοκ-άουτ και πολλά θα εξαρτηθούν και από το σκορ στο Άμστερνταμ, κόντρα στον Άγιαξ, σε περίπτωση που οι Πειραιώτες πάρουν το «διπλό», αφού η διαφορά τερμάτων είναι το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας.
Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase
Διαφορά τερμάτων
Καλύτερη επίθεση
Εκτός έδρας καλύτερη επίθεση
Νίκες
Εκτός έδρας νίκες
Βαθμοί που κερδίθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage
Διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage
Καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στη League Stage
Χαμηλότεροι πόντοι πειθαρχίας
Βαθμολογία της ομάδας στο ranking της UEFA
