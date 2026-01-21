O Ολυμπιακός «εκτόξευσε» τις πιθανότητες του – Τι λένε οι αριθμοί μετά τη σπουδαία νίκη με τη Λεβερκούζεν (pics)

Μία ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έζησε ο Ολυμπιακός, ο οποίος πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση κατάφερε να επικρατήσει της Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-0, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Αυτή την στιγμή, οι Ερυθρόλευκοι έχουν «στρογγυλοκαθίσει» στην 22η θέση της βαθμολογίας και θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα για την παρουσία τους στη φάση των νοκ- άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Περιμένοντας φυσικά τα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια, αλλά και την τελευταία αγωνιστική για να υπάρξει ολόκληρη η εικόνα.

Συγκεκριμένα, όπως είχε αναφέρει η Opta πριν το ματς με τους Γερμανούς, οι Πειραιώτες είχαν 28% πιθανότητα να είναι στην επόμενη φάση. Όως μετά τη μεγάλη νίκη, οι ελπίδες τους αυξήθηκαν κατά +32,4%, εκτοξεύοντας έτσι τη… θέση τους για την πρόκριση, σύμφωνα με τις προσομοιώσεις του Football Meets Data.

Το +32% που έχει ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη με τη Λεβερκούζεν

📈📈 🇬🇷 Olympiacos by far the biggest winners of the night in 🔵 Top 24 race, added +32%! 📈 🇳🇱 Ajax, 🇧🇪 Club Brugge, 🇳🇴 Bodo/Glimt are three other teams increasing their chances! 📉 🇩🇰 FCK and 🇮🇹 Napoli play out a draw that hurt BOTH teams and cost them both -18%! 👉 Full… pic.twitter.com/hGAB4a4Rtf — Football Meets Data (@fmeetsdata) January 20, 2026

Τις δικές της προσομοιώσεις έτρεξε και η Οpta που τοποθετεί τον Ολυμπιακό στην 24η θέση δίνοντας του την πρόκριση στα νοκ-άουτ. Συγκεκριμένα, η γνωστή εταιρία δεδομένων, αναφέρει ότι το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει 60,4% πιθανότητα να πάρει μια από τις θέσεις για τα πλέι οφ.

11.5% – After tonight’s results, Ajax still have an 11.5 percent chance to reach the UEFA Champions League Play-offs according to the Opta Predictor, compared to a chance of 2.4 percent before their 1-2 win away at Villarreal. Chances. pic.twitter.com/gFYvbvEMwF — OptaJohan (@OptaJohan) January 20, 2026

Τέλος αξίζει να δούμε και τι θα συνέβαινε η ολοκληρώνονταν αυτή την στιγμή η League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Όπως αναφέρει το «Football Rankings» οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετώπιζαν μία εκ των Λίβερπουλ ή Ντόρτμουντ για μια θέση στους «16» και ακολούθως, εκεί, θα διασταυρώνονταν με την Παρί Σεν Ζερμέν ή την Σπόρτινγκ.