«Πάρτι» στο Καραϊσκάκη για τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού – Αποθεώθηκαν οι Ερυθρόλευκοι (vid)
Ο Ολυμπιακός πέτυχε μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη και ακολούθησε πάρτι στο Φάληρο
Ο Ολυμπιακός «πάτησε» με 2-0 τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» και παραμένει «ζωντανός» για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League.
Μετά το ματς ακολούθησε πάρτι στο φαληρικό γήπεδο, με τους παίκτες να πηγαίνουν μπροστά από τη Θύρα 7 και να ακολουθάει το γνωστό σκηνικό μετά από μεγάλες νίκες στον Πειραιά.
Πανηγυρισμοί, αποθέωση από τους οπαδούς και συνθήματα συνέθεσαν το σκηνικό έπειτα από το 2-0 επί των Γερμανών, που ανέβασε την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στους 8 βαθμούς και σε θέση πρόκρισης (22η) στην επόμενη φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Δείτε το σχετικό βίντεο από όσα έγιναν μετά το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν:
