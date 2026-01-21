sports betsson
«Πάμε με καλή ψυχολογία»: Τι είπε ο προπονητής του Άγιαξ για τον «τελικό» με τον Ολυμπιακό
«Πάμε με καλή ψυχολογία»: Τι είπε ο προπονητής του Άγιαξ για τον «τελικό» με τον Ολυμπιακό

Ο τεχνικός του Άγιαξ, Φρεντ Γκριμ μετά τη νίκη επί της Βιγιαρεάλ κλήθηκε να μιλήσει για την επόμενη μάχη της ομάδας του στο Champions League, απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 2-0 στο γήπεδο του κόντρα στη Λεβερκούζεν και με νίκη την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League κόντρα στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1, 22:00) «κλειδώνει» την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Από την άλλη, η ολλανδική ομάδα πήρε μεγάλο διπλό με 2-1 στην έδρα της Βιγιαρεάλ και διατήρησε κάποιες ελπίδες πρόκρισης στα νοκ-άουτ.

Ο τεχνικός του «Αίαντα», Φρεντ Γκριμ τόνισε ότι η ομάδα του πήρε μια δύσκολη νίκη στην Ισπανία χάρη στην πειθαρχία και την τήρηση του πλάνου, παρά το γεγονός ότι η Βιγιαρεάλ είχε τις περισσότερες ευκαιρίες.

Μάλιστα, ανέφερε ότι ο Άγιαξ πλέον έχει έξι βαθμούς και πηγαίνει με καλή ψυχολογία στο επόμενο ματς του Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό, χωρίς να έχει ασχοληθεί ακόμη με τη βαθμολογία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του Άγιαξ για το ματς με τον Ολυμπιακό:

«Αμυνθήκαμε και επιτεθήκαμε με απόλυτη πειθαρχία και τηρήσαμε στο ακέραιο τις οδηγίες. Γνωρίζαμε ότι αντιμετωπίζαμε έναν πολύ καλό αντίπαλο, ο οποίος πράγματι είχε τις στιγμές του, όμως εμείς σκοράραμε στις σωστές στιγμές και δείξαμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά ως ομάδα», δήλωσε ο τεχνικός του Άγιαξ, Φρεντ Γκριμ μετά το τέλος της αναμέτρησης με τα «κίτρινα υποβρύχια».

Μετά από αυτό το τρίποντο, ο Άγιαξ διατηρεί πλέον ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση, ωστόσο ο Γκριμ παραδέχθηκε ότι δεν έχει ασχοληθεί ακόμη με τη βαθμολογία:

«Αν είμαι ειλικρινής, όχι ακόμα. Προσθέσαμε τρεις βαθμούς και φτάσαμε τους έξι. Πηγαίνουμε με πολύ καλή ψυχολογία στο επόμενο παιχνίδι του Champions League», ανέφερε, ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό την επόμενη εβδομάδα.

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν

Ο Ολυμπιακός με το τρίποντο κόντρα στη Λεβερκούζεν «φτιάχνει» ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό του μέλλον – Πώς μπορεί να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase του Champions League

Ο Ολυμπιακός με το τρίποντο κόντρα στη Λεβερκούζεν «φτιάχνει» ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό του μέλλον – Πώς μπορεί να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase του Champions League

Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)
Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League και το Football Meets Data έκανε γνωστούς τους πιθανούς αντιπάλους του αν τελείωνε σήμερα η League Phase και ποιον θα βρει στον δρόμο του αν τελικά προκριθεί.

Ολυμπιακός: «Τρέλα» για τον τελικό με τον Άγιαξ – Χιλιάδες αιτήσεις για εισιτήριο
«Τρέλα» για τον τελικό με τον Άγιαξ – Χιλιάδες αιτήσεις για εισιτήριο από τον κόσμο του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν με 2-0 πάει στο Άμστερνταμ για «τελικό» πρόκρισης κόντρα στον Άγιαξ και ο κόσμος της ομάδας έχει κάνει χιλιάδες αιτήσεις για να βρεθεί στην Ολλανδία.

O Ολυμπιακός «εκτόξευσε» τις πιθανότητες του – Τι λένε οι αριθμοί μετά τη σπουδαία νίκη με τη Λεβερκούζεν (pics)
O Ολυμπιακός «εκτόξευσε» τις πιθανότητες του – Τι λένε οι αριθμοί μετά τη σπουδαία νίκη με τη Λεβερκούζεν (pics)

Ο Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια νίκη επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν και αύξησε κατακόρυφα τις πιθανότητές του για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Μεντιλίμπαρ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε»
Μεντιλίμπαρ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Απόλυτα ικανοποιημένος ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το 2-0 του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν, με τον τεχνικό των «ερυθρόλευκων» να εκφράζει τη σιγουριά του πως αν η ομάδα του έχει πίστη στις δυνατότητές της, τότε μπορεί να προκριθεί στα νοκ άουτ του Champions League.

Τζολάκης: «Πάμε για άλλη μια νίκη»
Τζολάκης: «Πάμε για άλλη μια νίκη»

Ο Κωνσταντής Τζολάκης πρωταγωνίστησε στο 2-0 του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν και μετά το ματς δήλωσε πως έκανε… απλώς τη δουλειά του! - Τι δήλωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος για το σπουδαίο αποτέλεσμα.

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1: Αποτέλεσμα που εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό (vid)
Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1: Αποτέλεσμα που εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό (vid)

Η Ρεάλ ήταν καταιγιστική απέναντί στη Μονακό (6-1), όμως το σημαντικότερο σημαντικό είναι ότι επέτρεψε στον Ολυμπιακό να την πλησιάσει στον πόντο, καθώς οι Πειραιώτες έχουν πλέον 8 βαθμούς, έναντι 9 των Μονεγάσκων.

Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1: Σε λεπτή βαθμολογική ισορροπία με τον Ολυμπιακό (vid)
Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1: Σε λεπτή βαθμολογική ισορροπία με τον Ολυμπιακό (vid)

Η ισοπαλία ανάμεσα σε Κοπεγχάγη και Νάπολι, στη Δανία (1-1), τις έφερε αμφότερες στους οκτώ βαθμούς, όσους δηλαδή έχει και ο Ολυμπιακός μετά τη μεγάλη νίκη του επί της Λεβερκούζεν.

Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού (pic)
Η βαθμολογία της League Phase μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού (pic)

O Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια νίκη με 2-0 κόντρα στη Λεβερκούζεν, ανέβηκε στους 8 βαθμούς και με διπλό στο Άμστερνταμ προκρίνεται στα νοκ-άουτ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στη League Phase του Champions League

Λαγκάρντ: Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι – Η ΕΕ θα προσδιορίσει τη στάση της μετά την ομιλία Τραμπ
Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι, λέει η Λαγκάρντ - «Ανάγκη για ενιαία απάντηση της ΕΕ»

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σήμερα ότι δεν πρόκειται να έχει κατ΄ιδίαν συνομιλία με τον Τραμπ αλλά θα παρακολουθήσει την ομιλία του

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ο Δήμαρχος Πειραιά συνεχάρη τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Επιμελητηρίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους ναυτιλιακούς θεσμούς.

Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν
Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν

Ο Ολυμπιακός με το τρίποντο κόντρα στη Λεβερκούζεν «φτιάχνει» ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό του μέλλον – Πώς μπορεί να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase του Champions League

Κυβέρνηση: Μετρά τις πληγές της από τα μπλόκα – Θυμήθηκε την «εθνική συναίνεση» για τον πρωτογενή τομέα
Κυβέρνηση: Μετρά τις πληγές της από τα μπλόκα – Θυμήθηκε την «εθνική συναίνεση» για τον πρωτογενή τομέα

Στον 6ο χρόνο διακυβέρνησης και χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα των αγροτών, η κυβέρνηση συνεχίζει τις επιθέσεις κατά των αγροτικών κινητοποιήσεων και προσπαθεί να «μακιγιάρει» τη φθορά της μέσω της συγκρότησης διακομματικής επιτροπής της Βουλής

Ουκρανία: Το deal αναβάλλεται… λόγω Γροιλανδίας και «Συμβουλίου Ειρήνης»
Γροιλανδία και «Συμβούλιο Ειρήνης» επισκιάζουν την Ουκρανία στο Νταβός - Προς αναβολή το deal των 800 δισ.

Η Ουκρανία έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα καθώς οι απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία και το «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να φτιάξει στη Γάζα, κυριαρχούν στις προτεραιότητες των κρατών στο Νταβός

Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα
Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» παρουσιάζεται ως πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επίλυση συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεκινώντας από τη Γάζα - Εκφράζονται φόβοι ότι θα λειτουργεί ανταγωνιστικά στον ΟΗΕ

Βουλή: Με αντιδράσεις η συζήτηση για τη συγκρότηση της διακομματικής για το αγροτικό
Βουλή: Με αντιδράσεις η συζήτηση για τη συγκρότηση της διακομματικής για το αγροτικό

Η πρωθυπουργική πρόταση για τη σύσταση της διακομματικής επιτροπής βρίσκει αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία ζητούν την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου (είτε εθνικού είτε στο πλαίσιο ενός εθνικού συμβουλίου) χαρακτηρίζοντας την κυβερνητική σπουδή προσχηματική

ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε πρόταση στη συζήτηση για διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα
Ναι στον διάλογο, όχι στα προσχήματα - Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση στη συζήτηση για διακομματική επιτροπή για το αγροτικό

Στη συζήτηση της Βουλής επί της πρότασης της κυβέρνησης για σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τη δική του πρόταση

Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά
Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά

Περίπου 35 χρόνια μετά την εμφάνισή τους στο μουσικό στερέωμα, οι Take That παρουσιάζουν αδημοσίευτο υλικό από τα πρώτα τους χρόνια και μιλούν για την πίεση της επιτυχίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix.

Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)
Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League και το Football Meets Data έκανε γνωστούς τους πιθανούς αντιπάλους του αν τελείωνε σήμερα η League Phase και ποιον θα βρει στον δρόμο του αν τελικά προκριθεί.

Συστήθηκε ομάδα εργασίας για την επίσπευση αδειοδότησης καταφυγίων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Συστήθηκε ομάδα εργασίας για την επίσπευση αδειοδότησης καταφυγίων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Διυπουργική συνεργασία για την ταχύτερη αδειοδότηση των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτήθηκε μεταξύ Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

«Βροχή» τα 112 για επικίνδυνα φαινόμενα: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – «Καμπανάκι» για Αττική
«Βροχή» τα 112 για επικίνδυνα φαινόμενα: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για Αττική

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Αττική από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ της Τετάρτης

Τραμπ: Κρίσιμη η συνεδρίαση στο Νταβός για τη Γροιλανδία – Τρόπο αποκλιμάκωσης αναζητούν οι Ευρωπαίοι
Ο Τραμπ πάει στο Νταβός (με το όπλο του): Κρίσιμη η σύνοδος για τη Γροιλανδία - Οι επιλογές των Ευρωπαίων

Ο Τραμπ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για τη Γροιλανδία στη Σύνοδο του Νταβός - Οι Ευρωπαίοι αναζητούν τακτική απέναντι στις ΗΠΑ σε όλο το φάσμα, από τον κατευνασμό μέχρι την αντεπίθεση

