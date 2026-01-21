«Πάμε με καλή ψυχολογία»: Τι είπε ο προπονητής του Άγιαξ για τον «τελικό» με τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 2-0 στο γήπεδο του κόντρα στη Λεβερκούζεν και με νίκη την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League κόντρα στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1, 22:00) «κλειδώνει» την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Από την άλλη, η ολλανδική ομάδα πήρε μεγάλο διπλό με 2-1 στην έδρα της Βιγιαρεάλ και διατήρησε κάποιες ελπίδες πρόκρισης στα νοκ-άουτ.

Ο τεχνικός του «Αίαντα», Φρεντ Γκριμ τόνισε ότι η ομάδα του πήρε μια δύσκολη νίκη στην Ισπανία χάρη στην πειθαρχία και την τήρηση του πλάνου, παρά το γεγονός ότι η Βιγιαρεάλ είχε τις περισσότερες ευκαιρίες.

Μάλιστα, ανέφερε ότι ο Άγιαξ πλέον έχει έξι βαθμούς και πηγαίνει με καλή ψυχολογία στο επόμενο ματς του Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό, χωρίς να έχει ασχοληθεί ακόμη με τη βαθμολογία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του Άγιαξ για το ματς με τον Ολυμπιακό:

«Αμυνθήκαμε και επιτεθήκαμε με απόλυτη πειθαρχία και τηρήσαμε στο ακέραιο τις οδηγίες. Γνωρίζαμε ότι αντιμετωπίζαμε έναν πολύ καλό αντίπαλο, ο οποίος πράγματι είχε τις στιγμές του, όμως εμείς σκοράραμε στις σωστές στιγμές και δείξαμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά ως ομάδα», δήλωσε ο τεχνικός του Άγιαξ, Φρεντ Γκριμ μετά το τέλος της αναμέτρησης με τα «κίτρινα υποβρύχια».

Μετά από αυτό το τρίποντο, ο Άγιαξ διατηρεί πλέον ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση, ωστόσο ο Γκριμ παραδέχθηκε ότι δεν έχει ασχοληθεί ακόμη με τη βαθμολογία:

«Αν είμαι ειλικρινής, όχι ακόμα. Προσθέσαμε τρεις βαθμούς και φτάσαμε τους έξι. Πηγαίνουμε με πολύ καλή ψυχολογία στο επόμενο παιχνίδι του Champions League», ανέφερε, ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό την επόμενη εβδομάδα.