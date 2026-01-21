sports betsson
Σημαντική είδηση:
20.01.2026 | 22:11
Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αρκαδία, Μεσσηνία, Κορινθία και Λακωνία
Βιγιαρεάλ – Άγιαξ 1-2: Πήρε το διπλό και έμεινε «ζωντανός» (vid)
Βιγιαρεάλ – Άγιαξ 1-2: Πήρε το διπλό και έμεινε «ζωντανός» (vid)

Δεύτερη σερί νίκη για τον Άγιαξ που «τούμπαρε» τη Βιγιαρεάλ με 2-1 εκτός έδρας και θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό έχοντας θεωρητικά ελπίδες πρόκρισης στα νοκ-άουτ.

«Ζωντανός» για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League έμεινε ο Άγιαξ που πάει για τελικό την τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό στο Άμστερνταμ! Ο Αίαντας επικράτησε 2-1 με ανατροπή στην έδρα της Βιγιαρεάλ για την 7η αγωνιστική της League Phase, πανηγύρισε δεύτερη σερί νίκη και με έξι βαθμούς διατηρεί ελπίδες για την 24άδα. Από το πουθενά οι Ολλανδοί μπήκαν ξανά στο κόλπο και θα έχουν μεγάλο κίνητρο κόντρα στους Πειραιώτες σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να… πέσουν κορμιά.

Στο πρώτο μέρος είχαν και οι δύο ομάδες τις στιγμές τους, αλλά τα γκολ ήρθαν στο δεύτερο. Αυτή που άνοιξε το σκορ ήταν η Βιγιαρεάλ όταν στο 49′ ο Μαρίν βρήκε με ωραία μπαλιά τον Ολογουασέγι ο οποίος με τρομερό βολές έκανε το 1-0. Ο Άγιαξ δε το έβαλε κάτω και στο 60′ έκανε το 1-1 με εκτέλεση φάουλ του Γκλουκ. Κλάασεν και Πεπέ έχασαν από μία μεγάλη ευκαιρία για κάθε ομάδα στη συνέχεια και με τη συμπλήρωση των 90′ ήρθε το 2-1 για τους φιλοξενούμενους με πλασέ του Εντβάρτσεν ο οποίος άφησε τη Βιγιαρεάλ με έναν βαθμό στον πάτο.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η άμεση απάντηση του Άγιαξ στο προβάδισμα της Βιγιαρεάλ έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε να έρθει η ανατροπή.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Μεγάλη εμφάνιση από τον Ρεχίρ που ήταν μακράν ο κορυφαίος του γηπέδου.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υστέρησε κανείς σημαντικά από τις δύο ομάδες σε ένα σχετικά ισορροπημένο παιχνίδι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Καλή διαιτησία από τον Σκωτσέζο, Ουόλς, που δεν είχε δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ολογουασέγι (49’), Γκλουκ (60′), Εντβάρτσεν (90′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ: Τένας, Μουρίνιο, Μαρίν, Βέιγκα, Καρδόνα, Κομεσάνια, Παρτέι (73’ Παρέχο), Μολέιρο (46’ Μπιουκάναν), Πεπέ (72’ Μικαουτάτζε), Ολουγασέγι, Αγιόθε Πέρεθ (66’ Μορένο)

ΑΓΙΑΞ: Γιαρός, Βάινταλ (84’ Φιτζ-Τζιμ), Μπας, Μπάουβμαν, Γκαεΐ, Ρεχίρ (54’ Ιτακούρα), Κλάασεν, Μοκιό (66’ Στέουρ), Χοντς, Ντόλμπεργκ (66’ Μπουνίντα), Γκλουκ (84’ Εντβάρτσεν)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ (28/1, 22:00)
Άγιαξ – Ολυμπιακός (28/1, 22:00)

Σύνταξη
