«Τρέλα» για τον τελικό με τον Άγιαξ – Χιλιάδες αιτήσεις για εισιτήριο από τον κόσμο του Ολυμπιακού

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

Ολυμπιακός: «Τρέλα» για τον τελικό με τον Άγιαξ – Χιλιάδες αιτήσεις για εισιτήριο
Champions League 21 Ιανουαρίου 2026 | 09:12

Ολυμπιακός: «Τρέλα» για τον τελικό με τον Άγιαξ – Χιλιάδες αιτήσεις για εισιτήριο

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν με 2-0 πάει στο Άμστερνταμ για «τελικό» πρόκρισης κόντρα στον Άγιαξ και ο κόσμος της ομάδας έχει κάνει χιλιάδες αιτήσεις για να βρεθεί στην Ολλανδία.

Ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία νίκη στο κατάμεστο Καραϊσκάκη κόντρα στη Λεβερκούζεν με 2-0 και πάει για έναν «τελικό» πρόκρισης στην Ολλανδία κόντρα στον Άγιαξ σε μια βδομάδα.

Οι ερυθρόλευκοι έχουν σκαρφαλώσει στην 22η θέση και στους 8 βαθμούς και υπό προϋποθέσεις μπορούν ακόμη και με ισοπαλία να βρεθούν στην επόμενη φάση, όμως με διπλό στο Άμστερνταμ «κλειδώνουν» την παρουσία τους στα νοκ-άουτ.

Ο Ολυμπιακός δικαιούται περίπου 2.500 εισιτήρια, όμως οι αιτήσεις είναι χιλιάδες…

Όπως καταλαβαίνει εύκολα κανείς, επικρατεί «τρέλα» στις τάξεις του κόσμου για να βρεθεί στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αίαντα και να στηρίξει την αγαπημένη του ομάδα.

Συγκεκριμένα, στις 28 Ιανουαρίου οι «ερυθρόλευκοι» θα δοκιμαστούν απέναντι στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και εκεί ο Ολυμπιακός θέλει αποτέλεσμα για να περάσει στην επόμενη φάση. Ποιος φίλος του Ολυμπιακού, λοιπόν, δεν θα ήθελε να είναι στο πλευρό των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που έχουν μια μοναδική ευκαιρία να γράψουν ιστορία…

Στις τάξεις των οπαδών επικρατεί τρέλα εν όψει Άμστερνταμ και δεν γίνεται να εξυπηρετηθούν όλοι. Ο Ολυμπιακός δικαιούται περίπου 2.500 κομμάτια, όμως οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 10.000! Και λογικά από την Τετάρτη (21/01) η ζήτηση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκτοξεύθηκε ο ημερήσιος τζίρος στην εποχή του Euronext

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκτοξεύθηκε ο ημερήσιος τζίρος στην εποχή του Euronext

ΑΔΜΗΕ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς νέο επενδυτή

ΑΔΜΗΕ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς νέο επενδυτή

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Μεντιλίμπαρ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε»
Champions League 21.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Απόλυτα ικανοποιημένος ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το 2-0 του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν, με τον τεχνικό των «ερυθρόλευκων» να εκφράζει τη σιγουριά του πως αν η ομάδα του έχει πίστη στις δυνατότητές της, τότε μπορεί να προκριθεί στα νοκ άουτ του Champions League.

Τζολάκης: «Πάμε για άλλη μια νίκη»
Champions League 21.01.26

Τζολάκης: «Πάμε για άλλη μια νίκη»

Ο Κωνσταντής Τζολάκης πρωταγωνίστησε στο 2-0 του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν και μετά το ματς δήλωσε πως έκανε… απλώς τη δουλειά του! - Τι δήλωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος για το σπουδαίο αποτέλεσμα.

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1: Αποτέλεσμα που εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 21.01.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1: Αποτέλεσμα που εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό (vid)

Η Ρεάλ ήταν καταιγιστική απέναντί στη Μονακό (6-1), όμως το σημαντικότερο σημαντικό είναι ότι επέτρεψε στον Ολυμπιακό να την πλησιάσει στον πόντο, καθώς οι Πειραιώτες έχουν πλέον 8 βαθμούς, έναντι 9 των Μονεγάσκων.

Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1: Σε λεπτή βαθμολογική ισορροπία με τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 21.01.26

Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1: Σε λεπτή βαθμολογική ισορροπία με τον Ολυμπιακό (vid)

Η ισοπαλία ανάμεσα σε Κοπεγχάγη και Νάπολι, στη Δανία (1-1), τις έφερε αμφότερες στους οκτώ βαθμούς, όσους δηλαδή έχει και ο Ολυμπιακός μετά τη μεγάλη νίκη του επί της Λεβερκούζεν.

Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού (pic)
Champions League 21.01.26

Η βαθμολογία της League Phase μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού (pic)

O Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια νίκη με 2-0 κόντρα στη Λεβερκούζεν, ανέβηκε στους 8 βαθμούς και με διπλό στο Άμστερνταμ προκρίνεται στα νοκ-άουτ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στη League Phase του Champions League

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Θρίαμβος του Θρύλου και μάχη πρόκρισης στο Άμστερνταμ (vids)
Champions League 20.01.26

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Θρίαμβος του Θρύλου και μάχη πρόκρισης στο Άμστερνταμ (vids)

Σε μια ακόμη θρυλική βραδιά στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός καθάρισε 2-0 τη Λεβερκούζεν και πλέον πάει τελευταία αγωνιστική στο Άμστερνταμ για το αποτέλεσμα που θα τον στείλει στα πλέι-οφ του Champions League.

Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ
Στις μύτες 21.01.26

Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ

Όταν ο Seth Orza ήταν μέλος του New York City Ballet, ανέπτυξε πελματιαία απονευρωσίτιδα, μια πάθηση στην οποία ο παχύς ιστός που συνδέει τα δάχτυλα των ποδιών με τη φτέρνα αναπτύσσει φλεγμονή. Η καλύτερη λέξη για να περιγράψει τον πόνο που προκαλεί στη φτέρνα; Μαχαιριές.

Κακοκαιρία: Ποιες περιοχές έχουν ντυθεί στα λευκά – Πού σημειώνονται χιονοπτώσεις
Κακοκαιρία 21.01.26

Ποιες περιοχές έχουν ντυθεί στα λευκά - Πού σημειώνονται χιονοπτώσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα - Στο Καρπενήσι το έχει στρώσει, ενώ αναφορές για χιόνια υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, στην Καρδίτσα

Consumer Protection Heads Approved by Committee
English edition 21.01.26

Consumer Protection Heads Approved by Committee

The Special Permanent Parliamentary Committee on Institutions and Transparency approved, by majority vote, the appointments of deputy governors, as well as the president and four members of the governing board, of the newly established Independent Authority for Consumer Protection and Market Oversight. Three deputy governors were nominated to the authority: Anna Stratinaki, responsible for the […]

Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία, οι κόκκινες περιοχές – Κίνδυνος για πλημμύρες, μπαράζ 112, κλειστά σχολεία
Επικίνδυνα φαινόμενα 21.01.26

Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία, οι κόκκινες περιοχές – Κίνδυνος για πλημμύρες, μπαράζ 112, κλειστά σχολεία

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα - Live η πορεία της - Προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες - Αναλυτικά η λίστα με τα κλειστά σχολεία

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ
Κόσμος 21.01.26

«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος, που εκφραζόταν με τόνο συχνά υποτονικό, χωρίς εξάρσεις ενθουσιασμού, μιλούσε επί περίπου μια ώρα και σαράντα πέντε λεπτά--η μια ώρα ήταν απλά μονόλογος--σε αίθουσα του Λευκού Οίκου

Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα δηλώσεων για τα δασικά αυθαίρετα – Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 21.01.26

Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα δηλώσεων για τα δασικά αυθαίρετα – Όσα πρέπει να ξέρετε

Πρόθεση του υπουργείου είναι να  ανοίξει εκ νέου η σχετική ψηφιακή πλατφόρμα των δηλώσεων, δίνοντας πιο αναλυτικές οδηγίες  και πληροφορίες ώστε να προσελκύσει περισσότερους αυθαιρετούχους να υποβάλλουν αιτήματα «τακτοποίησης»

Tο Air Force One που κατευθυνόταν στο Νταβός επέστρεψε στη βάση Άντριους λόγω τεχνικού προβλήματος
Κόσμος 21.01.26

Tο Air Force One που κατευθυνόταν στο Νταβός επέστρεψε στη βάση Άντριους λόγω τεχνικού προβλήματος

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επιβιβαστεί σε άλλο αεροσκάφος και θα συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του προς το Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Ασπίδα προστασίας για τα παιδιά με το νέο κληρονομικό δίκαιο
Οι αλλαγές 21.01.26

Ασπίδα προστασίας για τα παιδιά με το νέο κληρονομικό δίκαιο

Η θέση τους στην αλυσίδα της κληρονομικής διαδοχή. Πώς μπορούν να προεισπράξουν μέρος της κληρονομιάς για τις σπουδές τους. Πότε το παιδί κληρονομεί μικρότερο μερίδιο. Ποιος ο ρόλος των κληρονομικών συμβάσεων

Έκρηξη – ρεκόρ στις συνταξιοδοτήσεις
Έτος - κλειδί 21.01.26

Έκρηξη – ρεκόρ στις συνταξιοδοτήσεις

Οι βασικές ομάδες που μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2026 με ευνοϊκότερους όρους είναι οι: μητέρες ανηλίκων, γονείς στο Δημόσιο και ασφαλισμένοι σε βαρέα και ανθυγιεινά

Ο πολιτικός περφόρμερ Πάβελ Κρισεβίτς αναγκάστηκε να φύγει από τη Ρωσία: «Φύγε ή θα σε ξαναβάλουμε φυλακή»
Art 21.01.26

Ο πολιτικός περφόρμερ Πάβελ Κρισεβίτς αναγκάστηκε να φύγει από τη Ρωσία: «Φύγε ή θα σε ξαναβάλουμε φυλακή»

Ο Πάβελ Κρισεβίτς από την Αγία Πετρούπολη εγκατέλειψε τη χώρα έπειτα από επανασυλλήψεις και απειλές της FSB, λίγους μήνες μετά την αποφυλάκισή του, περιγράφοντας τη φυγή του ως έξοδο από «μια δικτατορία και έναν τόπο καταπίεσης»

«Συμβούλιο Ειρήνης» – Ο Τραμπ, ο διπλωμάτης από τα Βαλκάνια και η θολή επόμενη ημέρα στη Γάζα
Ναρκοθετημένο τοπίο 21.01.26

«Συμβούλιο Ειρήνης» – Ο Τραμπ, ο διπλωμάτης από τα Βαλκάνια και η θολή επόμενη ημέρα στη Γάζα

Ο Βούλγαρος πολιτικός και διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ είναι ο άνθρωπος του Ντόναλντ Τραμπ στην ισοπεδωμένη Γάζα. Έχει εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, αλλά και «σκιές» στο βιογραφικό του

