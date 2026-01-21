«Τρέλα» για τον τελικό με τον Άγιαξ – Χιλιάδες αιτήσεις για εισιτήριο από τον κόσμο του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία νίκη στο κατάμεστο Καραϊσκάκη κόντρα στη Λεβερκούζεν με 2-0 και πάει για έναν «τελικό» πρόκρισης στην Ολλανδία κόντρα στον Άγιαξ σε μια βδομάδα.

Οι ερυθρόλευκοι έχουν σκαρφαλώσει στην 22η θέση και στους 8 βαθμούς και υπό προϋποθέσεις μπορούν ακόμη και με ισοπαλία να βρεθούν στην επόμενη φάση, όμως με διπλό στο Άμστερνταμ «κλειδώνουν» την παρουσία τους στα νοκ-άουτ.

Ο Ολυμπιακός δικαιούται περίπου 2.500 εισιτήρια, όμως οι αιτήσεις είναι χιλιάδες…

Όπως καταλαβαίνει εύκολα κανείς, επικρατεί «τρέλα» στις τάξεις του κόσμου για να βρεθεί στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αίαντα και να στηρίξει την αγαπημένη του ομάδα.

Συγκεκριμένα, στις 28 Ιανουαρίου οι «ερυθρόλευκοι» θα δοκιμαστούν απέναντι στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και εκεί ο Ολυμπιακός θέλει αποτέλεσμα για να περάσει στην επόμενη φάση. Ποιος φίλος του Ολυμπιακού, λοιπόν, δεν θα ήθελε να είναι στο πλευρό των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που έχουν μια μοναδική ευκαιρία να γράψουν ιστορία…

Στις τάξεις των οπαδών επικρατεί τρέλα εν όψει Άμστερνταμ και δεν γίνεται να εξυπηρετηθούν όλοι. Ο Ολυμπιακός δικαιούται περίπου 2.500 κομμάτια, όμως οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 10.000! Και λογικά από την Τετάρτη (21/01) η ζήτηση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.