HELLO!: Αποκλειστική φωτογράφιση και συνέντευξη του βραζιλιάνου άσου του Ολυμπιακού Ροντινέι
Το πιο glamorous περιοδικό, το HELLO! βρίσκεται στα περίπτερα.
- Ελληνίδα θύμα ερωτικής απάτης στην Τουρκία - Πώς ο «Μουράτ από τον Λίβανο» της «έφαγε» 60.000 ευρώ
- Βροχερός ο καιρός τα Χριστούγεννα - Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
- Εντοπίστηκε οπλοστάσιο σε σπίτι στα Άνω Λιόσια – Τρεις συλλήψεις
- «Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν
Στο εορταστικό HELLO! βρίσκεται στα περίπτερα και έχει μια μεγάλη αποκλειστικότητα!
Ο Ροντινέι Μαρσέλο ντε Αλμέιντα, ο βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, μας υποδέχεται στο σπίτι του και μας συστήνει την οικογένειά του σε μια αποκλειστική φωτογράφιση και συνέντευξη.
The Chasers: Οι πέντε κυρίαρχοι της γνώσης μιλούν για το επιτυχημένο παιχνίδι του MEGA.
Ροντ Στιούαρτ και Νόβακ Τζόκοβιτς σε χαλαρές στιγμές στην Αθήνα.
Κέιτ Μίντλετον: Η πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι η πιο καλοντυμένη γαλαζοαίματη.
Ακόμα, μόδα και ομορφιά για λαμπερές εμφανίσεις.
Γιορτινό μενού από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.
HELLO!, τo πιο glamorous περιοδικό!
Κυκλοφορεί στα περίπτερα
- Τουρκία: Ελληνίδα θύμα ερωτικής απάτης – Πώς ο «Μουράτ από τον Λίβανο» της «έφαγε» 60.000 ευρώ
- Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)
- Gmail: Καταργείται η υποστήριξη για λογαριασμούς άλλων παρόχων
- Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025
- Χαρίτσης: Οι πολίτες στηρίζουν τον αγώνα των αγροτών – Είναι αγώνας για όλη την κοινωνία
- Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά: Απόψε, στις 21.00, στο MEGA
- Εντοπίστηκε οπλοστάσιο σε σπίτι στα Άνω Λιόσια – Τρεις συλλήψεις
- Πιο κοντά στο σπίτι, πιο κοντά στη στάση: 291 σημεία της δημοτικής συγκοινωνίας στην Αθήνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις