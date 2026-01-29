Έπος: Ο Μεντιλίμπαρ καθαρίζει το χιόνι πριν την προπόνηση του Ολυμπιακού στην Ολλανδία (pics, vid)
Ο Ολυμπιακός προπονήθηκε σήμερα στην Ολλανδία και ο Χοσέ Λουις Μεντιλίμπαρ βοήθησε με… ξεχωριστό τρόπο.
Ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση στα play offs του Champions League μετά το «διπλό» κόντρα στον Άγιαξ και η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προπονήθηκε σήμερα (29/1) στο χιονισμένο Άμστερνταμ.
Μάλιστα, το χορτάρι στο προπονητικό κέντρο είχε καλυφθεί από το χιόνι με τους ανθρώπους της ομάδας να το καθαρίζουν με φτυάρια. Ανάμεσά τους; Και ο Μεντιλίμπαρ…
Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να καθαρίζει το χιόνι:
«Ο προπονητής μας είναι καλύτερος από τον δικό σας», ανέφερε το ποστάρισμα της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, με τον Βάσκο τεχνικό.
OUR COACH IS BETTER THAN YOURS! 🏆❄️ pic.twitter.com/AQWw1E9B1w
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 29, 2026
Οι Πειραιώτες αποφάσισαν να προπονηθούν στην Ολλανδία την επομένη του ματς, ενόψει του εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ (1/2) στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League.
«Έτσι προπονούνται τα λιοντάρια μας μετά από τη θρυλική πρόκριση στο Champions League», ανέφερε σε δημοσίευσή της η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ με βίντεο από την προπόνηση.
This is how our lions train after a legendary @ChampionsLeague qualification! OLYMPIACOS! 🔴⚪️🦁 pic.twitter.com/OCmNQkk3uv
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 29, 2026
