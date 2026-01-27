Μεντιλίμπαρ για την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Είναι λυπηρό»
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενημερώθηκε για την τραγωδία και εξέφρασε τη θλίψη του, στη Συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα με τον Αγιαξ
Ηταν αδύνατο να μην σχολιάσει ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ο Βάσκος τεχνικός ενημερώθηκε και μίλησε με συγκλονιστικά λόγια, πριν τη συνέντευξη Τύπου ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ για τη League Phase του Champions League.
Πιο συγκεκριμένα δήλωσε: «Το μυαλό μου πήγε αμέσως στους χιλιάδες οπαδούς που ταξιδεύουν διαρκώς, τους δικούς μας και άλλων ομάδων, αισιοδοξώντας ότι μπορούν να περάσουν καλά και τελικά δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν και χάνουν την ζωή τους στην άσφαλτο. Σκεφτόμαστε τον ΠΑΟΚ και τις οικογένειες των θυμάτων και είναι πολύ λυπηρό. Λυπούμαστε πολύ που δεν θα καταφέρουν ποτέ να επιστρέψουν».
ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων»
Υπενθυμίζουμε την συλλυπητήρια ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα η ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ», ανέφερε η πειραϊκή ΠΑΕ.
