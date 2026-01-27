sports betsson
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός – «Δεν υπάρχουν λόγια γι’ αυτές τις τραγικές στιγμές»
Ποδόσφαιρο 27 Ιανουαρίου 2026, 17:32

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός – «Δεν υπάρχουν λόγια γι’ αυτές τις τραγικές στιγμές»

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της για τον θάνατο των εφτά οπαδών του ΠΑΟΚ στην Ρουμανία

Σύνταξη
Η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από τον τραγικό θάνατο εφτά οπαδών του ΠΑΟΚ, σε τροχαίο δυστύχημα, σήμερα το μεσημέρι, στην Ρουμανία και όλη η χώρα βυθίστηκε στο πένθος.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε την απέραντη θλίψη της για τον άδικο χαμό εφτά νέων ανθρώπων αναφέροντας χαρακτηριστικά στην συλλυπητήρια ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα και έκρηξη τζίρου και τράπεζες +4,5%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα και έκρηξη τζίρου και τράπεζες +4,5%

Economy
ΙΟΒΕ: Διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμηση για ανάπτυξη 2,2% το 2026

ΙΟΒΕ: Διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμηση για ανάπτυξη 2,2% το 2026

inWellness
inTown
SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)
Ποδόσφαιρο 27.01.26

SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)

Ο σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών του Άρη εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Σύνταξη
Η μεγάλη τραγωδία του 1999 – Έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Η μεγάλη τραγωδία του 1999 – Έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη

Τα τραγικά νέα από το τροχαίο στην Ρουμανία, «ξύπνησαν» σπαρακτικές μνήμες από το δυστύχημα του 1999 στα Τέμπη, όταν έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν την ζωή τους επιστρέφοντας από την Αθήνα

Σύνταξη
Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ
On Field 27.01.26

Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ

Ο Ολυμπιακός μπροστά από την πιο ενδιαφέρουσα εβδομάδα του χειμώνα του. Και ο Αντρέ Λουίζ…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοί του εάν περάσει στα play offs του Champions League
Champions League 27.01.26

Αυτοί είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοί του Ολυμπιακού εάν περάσει στα play offs του Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1, 22:00), σε έναν «τελικό» πρόκρισης στα play offs του Champions League – Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι των Πειραιωτών αν περάσουν στο Top 24…

Σύνταξη
Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»
27.01.26

Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»

Το κάπως μακρινό 1993, ο Μάθιου ΜακΚόναχι ενσάρκωσε τον Ντέιβιντ Γούντερσον στην εμβληματική ταινία «Dazed and Confused» - και η σκιαγράφηση του χαρακτήρα του, δεν ήταν καθόλου τυχαία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»
Παρέμβαση 27.01.26

Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»

Η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, παρανέβη στην κρίση που προκάλεσε η εν ψυχρώ δολοφονία του Άλεξ Πρίτι στη Μινεάπολη. Και μέσω Fox News έκανε έκκληση «για ενότητα» και ειρηνικές διαδηλώσεις.

Σύνταξη
SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)
Ποδόσφαιρο 27.01.26

SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)

Ο σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών του Άρη εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Σύνταξη
Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Επικαιρότητα 27.01.26

Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειας των θυμάτων στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με τους φίλους του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»
Επικαιρότητα 27.01.26

Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»

«Θέλουμε οι μαθητές να θωρακίζονται απέναντι στην παραπληροφόρηση και να αναπτύσσουν κρίση, αυτονομία και υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται» δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Σύνταξη
Η μεγάλη τραγωδία του 1999 – Έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Η μεγάλη τραγωδία του 1999 – Έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη

Τα τραγικά νέα από το τροχαίο στην Ρουμανία, «ξύπνησαν» σπαρακτικές μνήμες από το δυστύχημα του 1999 στα Τέμπη, όταν έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν την ζωή τους επιστρέφοντας από την Αθήνα

Σύνταξη
Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία
27.01.26

Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία

Τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο επεκτάθηκε η κατολίσθηση στην πόλη Νισέμι στη Σικελία μέσα στη νύχτα. Τρομακτικές οι συνέπειες της κακοκαιρίας στην Ιταλία. Τρεις περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Κόσμος 27.01.26

Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Στο τροχαίο όπου έχασαν τη ζωή του επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: το μίνι βαν, ένα φορτηγό, μία βυτιοφόρα νταλίκα που μετέφερε αλκοόλη χωρίς να σημειωθεί διαρροή, και ένα αυτοκίνητο.

Σύνταξη
Βουλή: Η ΝΔ παραπέμπει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην επιτροπή δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική και «αντεθνική» συμπεριφορά
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Η ΝΔ παραπέμπει τη Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική και «αντεθνική» συμπεριφορά

Οι βουλευτές πάντως της αντιπολίτευσης αν και δεν επικροτούν τη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν συμφώνησαν με την πρόταση της πλειοψηφίας, την οποία και κατηγόρησαν πως επιχειρεί να συγκαλύψει τον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Η αξία του σοκ πουλάει» – Η πρώτη επίδειξη Haute Couture του Τζόναθαν Άντερσον για τον Dior
Πασαρέλα 27.01.26

«Η αξία του σοκ πουλάει» - Η πρώτη επίδειξη Haute Couture του Τζόναθαν Άντερσον για τον Dior

Με φιλόδοξους νέους σχεδιαστές που πρόσφατα προσλήφθηκαν από τους οίκους Dior και Chanel να ανταγωνίζονται για την κυριαρχία, η μάχη των εντυπώσεων είναι πιο έντονη από ποτέ -ειδικά στην ελιτίστικη Haute Couture.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ: Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE – Αποχωρεί ο διαβόητος Μποβίνο
Ανεπιθύμητοι και... στην Ιταλία 27.01.26

Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής

Βήματα πίσω από τον Τραμπ εν μέσω κατακραυγής - H ICE λέει ότι πάει στους Ολυμπιακούς της Ιταλίας - «Είστε ανεπιθύμητοι», απαντά ο δήμαρχος του Μιλάνο

Σύνταξη
Στα Τρίκαλα ο Χαρίτσης: Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος
27.01.26

Στα Τρίκαλα ο Χαρίτσης: Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος

Ο Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε ότι «σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, με έκτακτο αίτημα, ζητά από τη Βουλή τη σύγκληση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για τα εργατικά ατυχήματα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας
Ευλογιά 27.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας

«Η κυβέρνηση επιλέγει επικοινωνιακές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, παρόντος του κ. Μητσοτάκη και γενικόλογες ανακοινώσεις, μεταθέτοντας την ευθύνη στους κτηνοτρόφους και στις Περιφέρειες», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ
Trump Accounts 27.01.26

Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ

Η Νίκι Μινάζ θα εμφανιστεί σε εκδήλωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση των «Trump Accounts», επιβεβαιώνοντας τη δημόσια σύμπλευσή της με τον Τραμπ και τον κόσμο του MAGA

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο
Οικονομικές Ειδήσεις 27.01.26

Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο

Tέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ με τον Κώδικα Πολεοδομίας - Τι ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου - Τι είπε για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου και τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Σύνταξη
Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός
Euroleague 27.01.26

Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός

Κανονικά πήρε μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τη Μπαρτσελόνα. «Πρώτη» και για τον Κόρι Τζόσεφ με τα «ερυθρόλευκα».

Σύνταξη
Τραγωδία στη Ρουμανία: Νεκροί σε τροχαίο επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Γαλλία
Τρεις τραυματίες 27.01.26 Upd: 17:13

Τραγωδία στη Ρουμανία: Νεκροί σε τροχαίο επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Γαλλία

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ και τρεις τραυματίες

Σύνταξη
