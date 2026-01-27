Τα συλλυπητήρια της Θύρας 7 για το δυστύχημα στη Ρουμανία
Η θύρα 7 εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, για τους εφτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν σήμερα την ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία
Πολύ βαριά μέρα ξημέρωσε για την Ελλάδα, με 7 άτομα να χάνουν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Τα θύματα ήταν επιβεβαιωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν οδικώς για το ματς του Europa League με αντίπαλο τη Λιόν.
Οι οργανωμένοι του Ολυμπιακού έσπευσαν με τη σειρά τους να συλλυπηθούν τις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Θύρας 7 για το δυστύχημα:
«Συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει».
