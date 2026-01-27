Η μεγάλη τραγωδία του 1999 – Έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη

Το θανατικό που χτύπησε σήμερα την χώρα, βυθίζει την Ελλάδα στο πένθος. Έρεβος απλώθηκε σε κάθε άκρια στο άκουσμα του κακού, στην είδηση πως το ανήλεο δρεπάνι του Χάρου, έκοψε το νήμα της ζωής επτά ανθρώπων.

Απέραντο πένθος, αδιανόητη οδύνη και οδυρμός. Μα και οι λέξεις τόσο φτωχές για να περιγράψουν την τραγωδία. Δεν υπάρχουν λόγια για να αποτυπωθεί ο πόνος για τον άδικο χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στην άσφαλτο, στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Βγαλμένες από εφιάλτη οι σκηνές που είδαμε, με το σοκαριστικό βίντεο να κόβει την ανάσα και η είδηση για τον θάνατο εφτά ανθρώπων, ήταν για όλη την Ελλάδα, μια «μαχαιριά» στην καρδιά.

Το αίμα στην άσφαλτο νωπό και δυσάρεστες μνήμες «ξύπνησαν» στο μυαλό όλων, ταξιδεύοντας πίσω στον χρόνο, στο μακρινό 1999.

Μα πότε πέρασαν 27 χρόνια από την τραγωδία με το τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη, όταν έξι οπαδοί του «δικέφαλου» του Βορρά άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο. Μιαν ακόμα τραγωδία, ένα ακόμα απέραντο σκοτάδι. Κι ο πόνος όλων των Ελλήνων ξανά αβάσταχτος, ακούγοντας τ’ άχημα μαντάτα.

Πίσω λοιπόν στο μακρινό 1999 και πιο συγκεκριμένα στο άγριο ξημέρωμα της 4ης Οκτωβρίου εκείνου του χρόνου. Το πούλμαν που μεταφέρει οπαδούς του ΠΑΟΚ από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη (είχαν πάει στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους με τον Παναθηναϊκό) κινείται στην εθνική οδό στο ύψος των Τεμπών.

Δύο χιλιόμετρα πριν από τα διόδια, ο οδηγός του πούλμαν κάνει προσπέραση σε προπορευόμενο όχημα, περνώντας στο αντίθετο ρεύμα και το μοιραίο δεν αργεί να γίνει. Η σύγκρουση με φορτηγό ήταν σφοδρή και έξι νέα παιδιά άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο.

Χαράλαμπος Ζαπουνίδης 20 χρόνων, Δημήτριος Ανδρεαδάκης 25 χρόνων, Χριστίνα Τζιόβα 18 χρόνων, Αναστάσιος Θέμελης 22 χρόνων, Γεώργιος Γκανάτσιος 22 χρόνων και Κυριάκος Λαζαρίδης 17 χρόνων έχασαν την ζωή τους τόσο άδικα και τόσο πρόωρα εκείνο το ξημέρωμα της 4ης Οκτώβρη του 1999. Ήταν νέα παιδιά, μέλη του συνδέσμου οπαδών του ΠΑΟΚ στο Κορδελιό.

Νεκρός ανασύρθηκε από το όχημα του και ο οδηγός του φορτηγού, ο Αστέριος Αγκζιώτης 68 χρόνων, ανεβάζοντας σε εφτά τον αριθμό των θυμάτων της τραγωδίας, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως υπήρξαν και 33 τραυματίες οι οποίοι είχαν διακομιστεί στο νοσοκομείο της Λάρισας.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ αλλά και όλοι οι Έλληνες ξύπνησαν εκείνο το πρωί με την καρδιά τους να γίνεται πέτρα, ακούγοντας τα τραγικά νέα. Όπως πέτρωσαν οι καρδιές όλων μας και σήμερα το μεσημέρι, μαθαίνοντας πως εφτά οπαδοί του «δικέφαλου» του Βορρά «έσβησαν» στην άσφαλτο, στο ταξίδι για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα.