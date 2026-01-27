ΠΑΕ ΠΑΟ: «Συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός», αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην ανακοίνωσή της για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν οδικώς στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει»…