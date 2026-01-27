ΠΑΕ ΠΑΟ: «Συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός
Ανακοίνωση για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία εξέδωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός
- Δραματική μαρτυρία από την πλημμύρα στη Γλυφάδα: «Βγήκαν κολυμπώντας από τα παράθυρα - Το νερό έφτασε το 1,60»
- Βίντεο ντοκουμέντα από τη σπείρα που λήστευε καταστήματα στη Δυτική Αττική
- Κόλαφος η ΕΕΔΑ: Το νομοσχέδιο Πλεύρη οδηγεί στην ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης
- Ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Χαλάνδρι: Επιτέθηκε στην αδερφή του και την τραυμάτισε στα μάτια
«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός», αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην ανακοίνωσή της για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους.
Αναλυτικά:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν οδικώς στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει»…
- ΠΑΕ ΠΑΟ: «Συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός
- SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)
- Συλλυπητήρια από τον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
- Τα συλλυπητήρια της Θύρας 7 για το δυστύχημα στη Ρουμανία
- Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»
- Στρατηγός Γρίβας: «Ό,τι αποφασίσετε, εδώ είναι εξησφαλισμένον»
- ‘Ανθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, ενημερώθηκαν Μαξίμου και Υπουργεία
- Η μεγάλη τραγωδία του 1999 – Έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις