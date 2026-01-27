newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Επικαιρότητα 27 Ιανουαρίου 2026, 17:20

Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειας των θυμάτων στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με τους φίλους του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Spotlight

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε την βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με φιλάθλους της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήριά στις οικογένειές των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Μητσοτάκης: Βαθιά συγκλονισμένος

«Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη», έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

«Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

Ανδρουλάκης: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι

Με ανάρτησή στο Facebook ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα φιλάλθων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τρομακτικό τροχαίο στη Ρουμανία με νεκρούς Έλληνες φιλάθλους, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Συλλυπητήρια στις οικογένειες τους και στον ΠΑΟΚ», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Φάμελλος: Βαθιά οδύνη

Δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου

Με βαθιά οδύνη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ και τον τραυματισμό τριών σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η απώλεια νέων ανθρώπων, που ταξίδευαν με μοναδικό κίνητρο την αγάπη τους για τον αθλητισμό και την ομάδα τους, μας συγκλονίζει.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εκφράζω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, καθώς και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα σε όλους όσους δοκιμάζονται από αυτή την ανείπωτη τραγωδία.

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε με βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ εκφράζει με δήλωσή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας» αναφέρει χαρακτηριστικά. Παράλληλα εκφράζει στους τραυματίες τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΙΟΒΕ: Διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμηση για ανάπτυξη 2,2% το 2026

ΙΟΒΕ: Διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμηση για ανάπτυξη 2,2% το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 44,20 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η AXIA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 44,20 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η AXIA

inWellness
inTown
Stream newspaper
Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»
Επικαιρότητα 27.01.26

Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»

«Θέλουμε οι μαθητές να θωρακίζονται απέναντι στην παραπληροφόρηση και να αναπτύσσουν κρίση, αυτονομία και υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται» δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας
Ευλογιά 27.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας

«Η κυβέρνηση επιλέγει επικοινωνιακές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, παρόντος του κ. Μητσοτάκη και γενικόλογες ανακοινώσεις, μεταθέτοντας την ευθύνη στους κτηνοτρόφους και στις Περιφέρειες», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας
Μήνυμα 27.01.26

Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας

«Τιμούμε τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Εκτεθειμένη η κυβέρνηση – Τα ψεύδη της στη διαχείριση της ευλογιάς αποκαλύπτονται από την Κομισιόν
Πολιτική 27.01.26

ΠΑΣΟΚ: Εκτεθειμένη η κυβέρνηση – Τα ψεύδη της στη διαχείριση της ευλογιάς αποκαλύπτονται από την Κομισιόν

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για αναποτελεσματικότητα και ψεύδη στη διαχείριση της ευλογιάς - Παραθέτει δηλώσεις του αρμόδιου Επιτρόπου ο οποίος εκτός της θανάτωσης των μολυσμένων ζώων, ζητά να γίνει χρήση των εμβολίων

Σύνταξη
Φάμελλος για Ολοκαύτωμα: Το «Ποτέ Ξανά» ηθική και πολιτική επιταγή για το σήμερα
Ημέρα μνήμης 27.01.26

Το «Ποτέ Ξανά» είναι ηθική και πολιτική επιταγή για το σήμερα - Δήλωση Φάμελλου για το Ολοκαύτωμα

«Ο ΣΥΡΙΖΑ τιμά τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στον αγώνα ενάντια στον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό, τον φασισμό», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Τρίκαλα: Να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων
Πολιτική 26.01.26

Ανδρουλάκης για Τρίκαλα: Να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων

«Οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα, στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Τραγωδία στα Τρίκαλα 26.01.26

ΚΚΕ: Να να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους συναδέλφους των εργατριών που έχασαν τη ζωή τους κι εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες

Σύνταξη
Κικίλιας: Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας με το Master Plan του λιμένα Πατρών
Πολιτική 26.01.26

Κικίλιας: Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας με το Master Plan του λιμένα Πατρών

«Η στήριξη των τοπικών οικονομιών αποτελεί βασικό μας στόχο στην προσπάθεια που κάνουμε για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λιμανιών της χώρας», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για Μινεσότα: Αυτό δεν είναι Δύση, είναι ακροδεξιά – Ώρα να μιλήσουμε καθαρά με ποιον κόσμο είμαστε
Αιχμές κατά κυβέρνησης 25.01.26

Ζαχαριάδης για Μινεσότα: Αυτό δεν είναι Δύση, είναι ακροδεξιά – Ώρα να μιλήσουμε καθαρά με ποιον κόσμο είμαστε

«Στις ΗΠΑ του Τραμπ η καταστολή και η αυθαιρεσία βαφτίζονται "ασφάλεια" και μεταναστευτικός έλεγχος"», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας – Πυρά κατά Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 25.01.26

Τσουκαλάς: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας – Πυρά κατά Μητσοτάκη

«Αντί για μεταρρυθμίσεις», ο κ. Μητσοτάκης «επέλεξε η κυβέρνησή του να ταυτιστεί με τη διαφθορά, τον πελατειασμό, το ρουσφέτι, τον φόβο σύγκρουσης με κατεστημένα συμφέροντα», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Ανάγκη να διατηρηθούν οι ευρωατλαντικές σχέσεις σε «λειτουργικό» επίπεδο
Σύνοδος κορυφής 23.01.26

«Ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, δηλώνει ο Μητσοτάκης

Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα» στις ευρωατλαντικές σχέσεις, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ.

Σύνταξη
ΚΚΕ για κακοκαιρία: Ο λαός να μην συμβιβαστεί με το ότι όλα αυτά είναι μοιραίο να συμβαίνουν «εξαιτίας της κλιματικής κρίσης»
Επικαιρότητα 22.01.26

ΚΚΕ για κακοκαιρία: Ο λαός να μην συμβιβαστεί με το ότι όλα αυτά είναι μοιραίο να συμβαίνουν «εξαιτίας της κλιματικής κρίσης»

«Ειδικά οι καταστροφές στο παραλιακό μέτωπο, στην περιβόητη Αθηναϊκή Ριβιέρα', και τα νότια προάστια της Αττικής είναι απολύτως ενδεικτικές των προτεραιοτήτων του αστικού κράτους», λέει το ΚΚΕ για την κακοκαιρία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)
Ποδόσφαιρο 27.01.26

SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)

Ο σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών του Άρη εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Σύνταξη
Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»
Επικαιρότητα 27.01.26

Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»

«Θέλουμε οι μαθητές να θωρακίζονται απέναντι στην παραπληροφόρηση και να αναπτύσσουν κρίση, αυτονομία και υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται» δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Σύνταξη
Η μεγάλη τραγωδία του 1999 – Έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Η μεγάλη τραγωδία του 1999 – Έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη

Τα τραγικά νέα από το τροχαίο στην Ρουμανία, «ξύπνησαν» σπαρακτικές μνήμες από το δυστύχημα του 1999 στα Τέμπη, όταν έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν την ζωή τους επιστρέφοντας από την Αθήνα

Σύνταξη
Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία
«Έχουμε φοβηθεί» 27.01.26

Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία

Τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο επεκτάθηκε η κατολίσθηση στην πόλη Νισέμι στη Σικελία μέσα στη νύχτα. Τρομακτικές οι συνέπειες της κακοκαιρίας στην Ιταλία. Τρεις περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Κόσμος 27.01.26

Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Στο τροχαίο όπου έχασαν τη ζωή του επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: το μίνι βαν, ένα φορτηγό, μία βυτιοφόρα νταλίκα που μετέφερε αλκοόλη χωρίς να σημειωθεί διαρροή, και ένα αυτοκίνητο.

Σύνταξη
Βουλή: Η ΝΔ παραπέμπει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην επιτροπή δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική και «αντεθνική» συμπεριφορά
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Η ΝΔ παραπέμπει τη Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική και «αντεθνική» συμπεριφορά

Οι βουλευτές πάντως της αντιπολίτευσης αν και δεν επικροτούν τη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν συμφώνησαν με την πρόταση της πλειοψηφίας, την οποία και κατηγόρησαν πως επιχειρεί να συγκαλύψει τον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Η αξία του σοκ πουλάει» – Η πρώτη επίδειξη Haute Couture του Τζόναθαν Άντερσον για τον Dior
Πασαρέλα 27.01.26

«Η αξία του σοκ πουλάει» - Η πρώτη επίδειξη Haute Couture του Τζόναθαν Άντερσον για τον Dior

Με φιλόδοξους νέους σχεδιαστές που πρόσφατα προσλήφθηκαν από τους οίκους Dior και Chanel να ανταγωνίζονται για την κυριαρχία, η μάχη των εντυπώσεων είναι πιο έντονη από ποτέ -ειδικά στην ελιτίστικη Haute Couture.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ: Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE – Αποχωρεί ο διαβόητος Μποβίνο
Ανεπιθύμητοι και... στην Ιταλία 27.01.26

Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής

Βήματα πίσω από τον Τραμπ εν μέσω κατακραυγής - H ICE λέει ότι πάει στους Ολυμπιακούς της Ιταλίας - «Είστε ανεπιθύμητοι», απαντά ο δήμαρχος του Μιλάνο

Σύνταξη
Στα Τρίκαλα ο Χαρίτσης: Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος
«Ευθύνες υπάρχουν» 27.01.26

Στα Τρίκαλα ο Χαρίτσης: Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος

Ο Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε ότι «σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, με έκτακτο αίτημα, ζητά από τη Βουλή τη σύγκληση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για τα εργατικά ατυχήματα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας
Ευλογιά 27.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας

«Η κυβέρνηση επιλέγει επικοινωνιακές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, παρόντος του κ. Μητσοτάκη και γενικόλογες ανακοινώσεις, μεταθέτοντας την ευθύνη στους κτηνοτρόφους και στις Περιφέρειες», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ
Trump Accounts 27.01.26

Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ

Η Νίκι Μινάζ θα εμφανιστεί σε εκδήλωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση των «Trump Accounts», επιβεβαιώνοντας τη δημόσια σύμπλευσή της με τον Τραμπ και τον κόσμο του MAGA

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο
Οικονομικές Ειδήσεις 27.01.26

Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο

Tέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ με τον Κώδικα Πολεοδομίας - Τι ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου - Τι είπε για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου και τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Σύνταξη
Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός
Euroleague 27.01.26

Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός

Κανονικά πήρε μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τη Μπαρτσελόνα. «Πρώτη» και για τον Κόρι Τζόσεφ με τα «ερυθρόλευκα».

Σύνταξη
Σοκαριστικό δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες
Τραγωδία 27.01.26 Upd: 17:13

Σοκαριστικό δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ και τρεις τραυματίες

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο