SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)
Ο σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών του Άρη εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.
Τα συλλυπητήρια τους στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, εξέφρασαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Άρη.
Συγκεκριμένα, ο SUPER 3 ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι : «Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες, πάνω από σύμβολα και διαχωρισμούς».
Αναλυτικά η ανάρτηση του SUPER 3:
«Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά. Πολλές νέες ζωές χάθηκαν άδικα και βίαια, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες, φίλους και ανθρώπους που δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιοι.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη βαθιά μας συμπαράσταση στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων.
Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες, πάνω από σύμβολα και διαχωρισμούς.
Στους ίδιους δρόμους ταξιδεύουμε.
SUPER 3».
