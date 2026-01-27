Λιόν: «Θα αποδοθεί φόρος τιμής κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον ΠΑΟΚ»

Η Ολιμπίκ Λιόν, που αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League, εξέφρασε «τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον ΠΑΟΚ μετά την τραγική απώλεια αρκετών οπαδών του σε τροχαίο ατύχημα την Τρίτη».

Παράλληλα, τόνισε πως «οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες που αυτή τη στιγμή αναρρώνουν. Θα αποδοθεί φόρος τιμής κατά τη διάρκεια του αγώνα Λιόν – ΠΑΟΚ στις 29 Ιανουαρίου στο στάδιο Groupama».

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα η UEFA απάντησε πως είναι αδύνατη η αναβολή της αναμέτρησης της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, συνεπώς ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα ταξιδέψει κανονικά για τη Γαλλία την Τετάρτη, εν μέσω πένθους για την ανείπωτη τραγωδία.