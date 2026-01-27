Συλλυπητήρια από Super League και ΕΠΟ για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ
Οι ποδοσφαιρικές αρχές, Super League και ΕΠΟ εξέδωσαν ανακοινώσεις για τους φιλάθλους που έχασαν τη ζωή τους στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία.
- Δραματική μαρτυρία από την πλημμύρα στη Γλυφάδα: «Βγήκαν κολυμπώντας από τα παράθυρα - Το νερό έφτασε το 1,60»
- Βίντεο ντοκουμέντα από τη σπείρα που λήστευε καταστήματα στη Δυτική Αττική
- Κόλαφος η ΕΕΔΑ: Το νομοσχέδιο Πλεύρη οδηγεί στην ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης
- Η Σαουδική Αραβία παγώνει την κατασκευή του κύβου Mukaab, του μεγαλύτερου κτηρίου στον κόσμο
Συλλυπητήριες ανακοινώσεις για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα που έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) στη Ρουμανία, εξέδωσαν οι Super League και ΕΠΟ.
Η ανακοίνωση της Super League:
«Με βαθύτατη οδύνη, σύσσωμη η ποδοσφαιρική οικογένεια της Super League εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια προς τις οικογένειες και τους οικείους των συνανθρώπων μας, φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα, στο ταξίδι τους προς τη Γαλλία».
Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:
«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και η Εκτελεστική Γραμματέας, Δόμνα Τσιώνη, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Ρουμανία.
Η Ομοσπονδία απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους μεταβαίνοντας από την Ελλάδα στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα και εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.
Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ολόκληρη η ποδοσφαιρική Ελλάδα στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και ιδίως στους ανθρώπους που βιώνουν την ανείπωτη τραγωδία πενθώντας στο πλευρό τους».
- IRIS²: «Σε τρία χρόνια» η ευρωπαϊκή απάντηση στο Starlink
- Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» (pic)
- Χανιά: Φωτιά σε αποθήκη στον Πλατανιά
- ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών
- Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε – Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης
- Τα must-have κομμάτια της χειμερινής σου γκαρνταρόμπας
- Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ κατέθεσε αίτημα να αναβληθεί το παιχνίδι με την Μύκονο
- Οι ΗΠΑ στέλνουν την ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – Οργή στην Ιταλία για την εμπλοκή σε θέματα ασφαλείας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις