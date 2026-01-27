Συλλυπητήρια από Super League και ΕΠΟ για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Συλλυπητήριες ανακοινώσεις για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα που έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) στη Ρουμανία, εξέδωσαν οι Super League και ΕΠΟ.

Η ανακοίνωση της Super League:

«Με βαθύτατη οδύνη, σύσσωμη η ποδοσφαιρική οικογένεια της Super League εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια προς τις οικογένειες και τους οικείους των συνανθρώπων μας, φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα, στο ταξίδι τους προς τη Γαλλία».

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και η Εκτελεστική Γραμματέας, Δόμνα Τσιώνη, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Η Ομοσπονδία απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους μεταβαίνοντας από την Ελλάδα στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα και εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ολόκληρη η ποδοσφαιρική Ελλάδα στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και ιδίως στους ανθρώπους που βιώνουν την ανείπωτη τραγωδία πενθώντας στο πλευρό τους».