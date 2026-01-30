Ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντίπαλο στα play offs του Champions League – Όλα τα δεδομένα της κλήρωσης
Το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1, 13:00) ο Ολυμπιακός θα μάθει ποια ομάδα θα βρει στον δρόμο του στα play offs του Champions League
- Γαλλία: «Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα τους οικονομικούς μετανάστες»
- Μαχαίρωσαν Αλβανό εκτελεστή στις φυλακές Μαλανδρίνου – Είχε συλληφθεί για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα
- Μια καφέ λωρίδα 8.000 χιλιομέτρων απλώνεται στον Ατλαντικό και προκαλεί ανησυχία
- Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»
Ο Ολυμπιακός με τη νίκη του στο Άμστερνταμ τερμάτισε στην 18η θέση της League Phase του Champions League και θα βρεθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1, 13:00) στην κλήρωση για τον ενδιάμεσο γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί στη Νιόν.
Οι Πειραιώτες από την 18η θέση, μαζί με την Ντόρτμουντ στην 17η θα κληρωθούν με μία εκ των Αταλάντα ή Λεβερκούζεν και σε περίπτωση πρόκρισης θα βρουν στο δρόμο τους την Άρσεναλ, ή την Μπάγερν Μονάχου.
Δείτε το bracket του Champions League – Το μονοπάτι που βρίσκεται ο Ολυμπιακός
Ο πρώτος αγώνας του ενδιάμεσου γύρου θα διεξαχθεί στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς στις 24 ή 25 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα δώσει το πρώτο ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης». Να σημειωθεί πως, οι οκτώ ομάδες που θα επικρατήσουν στα playoffs θα προκριθούν στη φάση των 16, με την κλήρωση αυτή να είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.
- Ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντίπαλο στα play offs του Champions League – Όλα τα δεδομένα της κλήρωσης
- Ψάχνει διπλό-ανάσα στη Γαλλία κόντρα στη Βιλερμπάν ο Παναθηναϊκός
- Ξεκάθαρος ο Τσιμίκας: «Απέδειξα ότι αξίζω τις ευκαιρίες που μου δίνει ο προπονητής»
- Φουρνιέ: «Έπρεπε να δώσουμε τα πάντα»
- Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vid)
- Μπενίτεθ: «Όποιος κληρωθεί μαζί μας θα είναι άτυχος-Μπράβο σε Ταμπόρδα και όλη την ομάδα»
- Λουτσέσκου: «Θαυμάζω την εικόνα των παικτών μου, σε δεύτερη μοίρα το παιχνίδι μετά την τραγωδία»
- UEFA Ranking: Παρέμεινε στην 11η θέση η Ελλάδα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις