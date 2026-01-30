Ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντίπαλο στα play offs του Champions League – Όλα τα δεδομένα της κλήρωσης

Ο Ολυμπιακός με τη νίκη του στο Άμστερνταμ τερμάτισε στην 18η θέση της League Phase του Champions League και θα βρεθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1, 13:00) στην κλήρωση για τον ενδιάμεσο γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί στη Νιόν.

Οι Πειραιώτες από την 18η θέση, μαζί με την Ντόρτμουντ στην 17η θα κληρωθούν με μία εκ των Αταλάντα ή Λεβερκούζεν και σε περίπτωση πρόκρισης θα βρουν στο δρόμο τους την Άρσεναλ, ή την Μπάγερν Μονάχου.

Δείτε το bracket του Champions League – Το μονοπάτι που βρίσκεται ο Ολυμπιακός

Ο πρώτος αγώνας του ενδιάμεσου γύρου θα διεξαχθεί στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς στις 24 ή 25 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα δώσει το πρώτο ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης». Να σημειωθεί πως, οι οκτώ ομάδες που θα επικρατήσουν στα playoffs θα προκριθούν στη φάση των 16, με την κλήρωση αυτή να είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.