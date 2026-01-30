sports betsson
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ενισχύει την ακαδημία του ο Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον 17χρονο επιθετικό, Γκάμπριελ Κοντράσι
Ποδόσφαιρο 30 Ιανουαρίου 2026, 16:06

Ενισχύει την ακαδημία του ο Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον 17χρονο επιθετικό, Γκάμπριελ Κοντράσι

Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του Γκάμπριελ Κοντράσι από τον Αστέρα για την ακαδημία του.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Spotlight

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Γκάμπριελ Κοντράσι από τον Αστέρα, με τον νεαρό επιθετικό να προορίζεται για τις ακαδημίες του συλλόγου.

Ο Κοντράσι είναι γεννημένος στις 2 Ιανουαρίου του 2009 και αποτελεί ένα από τα κορυφαία πρότζεκτ στην Ελλάδα, με τον νεαρό στράικερ να αγωνίζεται στην ομάδα της Αρκαδίας από το 2022.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει την απόκτηση του Γκάμπριελ Κοντράσι από τον Asteras Aktor.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ακαδημίας Ολυμπιακού, γεννήθηκε στα Γαννιτσά στις 2 Ιανουαρίου 2009. Ο νεαρός επιθετικός ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Αλμωπό Αριδαίας και το 2022 αποκτήθηκε από την Ακαδημία του Asteras Aktor.

Γκάμπριελ, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!

Headlines:
Macro
S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Business
Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League
Europa League 30.01.26

Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν για να βρεθεί στους «16» του Europa League - Στις 19 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, μια βδομάδα μετά η ρεβάνς στην Τσεχία

Σύνταξη
Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)
Champions League 30.01.26

Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)

Μετά τη League Phase του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα βρεθεί ξανά στον δρόμο του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά για τα play offs, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την είσοδό τους στους «16».

Σύνταξη
Με Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός στα play offs του Champions League!
Αναλυτικά τα ζευγάρια 30.01.26

Με Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός στα play offs του Champions League!

Τη Λεβερκούζεν θα βρει ξανά στον δρόμο του ο Ολυμπιακός, στα play offs του Champions League, με φόντο την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Πότε θα γίνουν τα ματς

Σύνταξη
«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»
Euroleague 30.01.26

«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν είναι για πρώτη φορά σε δύσκολη θέση στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, διότι το τριφύλλι δεν πείθει, ενώ έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες και για την εικόνα της ομάδας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη
Διπλωματικός πονοκέφαλος 30.01.26

«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη

Η πληθώρα των αλαζονικών δηλώσεων, των επιθέσεων και των θεωριών συνωμοσίας αναγκάζει τους απεσταλμένους να αναζητούν το μήνυμα μέσα στην παραφροσύνη του Τραμπ

Σύνταξη
Eurostat: Μεγάλες ανισότητες στον κατώτατο μισθό των χωρών της ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 30.01.26

Μεγάλες ανισότητες στον κατώτατο μισθό των χωρών της ΕΕ - Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Διευρυμένη ψαλίδα στους κατώτατους μισθούς στο σύνολο της ΕΕ δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat - O υψηλότερος κατώτατος μισθός ήταν 4,4 φορές υψηλότερος από τον χαμηλότερo

Σύνταξη
Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες
Κόσμος 30.01.26

Το Ιράν είναι έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες

Απαντώντας στις απειλές των ΗΠΑ για στρατιωτική δράση, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν διεμήνυσε εκ νέου πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη είτε για διαπραγματεύσεις είτε για πόλεμο

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα
Social Europe 30.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα

Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα υπόσχονται τα εργαλεία μεταγραφής συνομιλιών με τεχνητή νοημοσύνη και εντάσσονται στην εργασιακή ρουτίνα. Ωστόσο, γίνονται φορείς έκθεσης προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές
Ματωμένη «ανάπτυξη» 30.01.26

Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές

Τα εργατικά ατυχήματα είναι το σκοτεινό πρόσωπο του τρόπου που αντιμετωπίστηκε η οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα
Κόσμος 30.01.26

Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα

Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου που βρίσκεται ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τον έξω κόσμο και δεν περνά από το Ισραήλ

Σύνταξη
Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών
Έδωσε συγχαρητήρια 30.01.26

Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών

«Η μάχη απέναντι στα ναρκωτικά είναι μάχη για τα παιδιά μας, για τις οικογένειες και για το μέλλον της κοινωνίας μας», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»
«Λαμπρή», «συμπονετική», «ευφυής» 30.01.26

Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»

Με μια πρεμιέρα που έμοιαζε περισσότερο με θεσμικό γεγονός παρά με απλή προβολή, το Melania παρουσιάστηκε στο Kennedy Center με έντονη πολιτική παρουσία, υπερβολικούς επαίνους και πρωτοφανή οικονομική επένδυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League
Europa League 30.01.26

Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν για να βρεθεί στους «16» του Europa League - Στις 19 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, μια βδομάδα μετά η ρεβάνς στην Τσεχία

Σύνταξη
Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)
Champions League 30.01.26

Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)

Μετά τη League Phase του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα βρεθεί ξανά στον δρόμο του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά για τα play offs, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την είσοδό τους στους «16».

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο