Ενισχύει την ακαδημία του ο Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον 17χρονο επιθετικό, Γκάμπριελ Κοντράσι

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Γκάμπριελ Κοντράσι από τον Αστέρα, με τον νεαρό επιθετικό να προορίζεται για τις ακαδημίες του συλλόγου.

Ο Κοντράσι είναι γεννημένος στις 2 Ιανουαρίου του 2009 και αποτελεί ένα από τα κορυφαία πρότζεκτ στην Ελλάδα, με τον νεαρό στράικερ να αγωνίζεται στην ομάδα της Αρκαδίας από το 2022.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: