Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Αστέρας – Ολυμπιακός
Μέσω internet κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το προσεχές παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Τρίπολη, κόντρα στον Αστέρα.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την προσεχή Τετάρτη (4/2. 18:30) τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Super League. Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας στο «Θ. Κολοκοτρώνης» είχε αρχικά αναβληθεί μετά από σχετικό αίτημα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, όπως επιτρέπει ο νέος κανονισμός, πριν το κρίσιμο ματς με τη Λεβερκούζεν που βρήκε φυσικά τους «ερυθρόλευκους» νικητές με 2-0.
Έτσι, ορίστηκε νέα ημερομηνία και ακολούθως η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε και για τη διάθεση των εισιτηρίων που ο κόσμος της ομάδας θα μπορεί να προμηθεύεται μόνο μέσω διαδικτύου.
Ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το παιχνίδι της Τετάρτης (4/2) με τον Asteras Aktor.https://t.co/1ebMGcU2Em
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 30, 2026
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
«Για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Asteras Aktor, που θα γίνει την Τετάρτη (4/2, 18:30) στο Θ. Κολοκοτρώνης , η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:
Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.
Για την αγορά πατήστε εδώ.
Η τιμή είναι 25€.
Οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής gov wallet στο κινητό τους τηλέφωνο για να εισέλθουν στο γήπεδο.
Αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται διαθέσιμες στο https://tickets.gov.gr.»
