Έπος: Η Λεβερκούζεν έκανε ανάρτηση με… GTA για την κλήρωση με τον Ολυμπιακό – «Ah sh*t here we go again» (pic)
Η κλήρωση έφερε ξανά Ολυμπιακό και Λεβερκούζεν αντιμέτωπους, με τις «ασπιρίνες» να δημοσιεύουν ένα μυθικό εικαστικό στα social media από το GTA
Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στα play offs του Champions League και θα βρεθεί περίπου ένα μήνα μετά τη νίκη του στο Καραϊσκάκη με 2-0 ξανά κόντρα στις «ασπιρίνες».
Οι ερυθρόλευκοι μετά από το τρίποντο στο Φάληρο για την 7η αγωνιστική της League Phase πάνε σε διπλά ματς με τη γερμανική ομάδα, με στόχο την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.
Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου, με τη ρεβάνς να ακολουθεί στις 24 ή 25 του ίδιου μήνα στη Γερμανία.
Λίγη ώρα μετά την κλήρωση, οι άνθρωποι των social media της Λεβερκούζεν έκαναν μια τρομερή ανάρτηση από το GTA για τη… ρεβάνς με τον Ολυμπιακό που έγινε αμέσως viral.
Συγκεκριμένα, οι «ασπιρίνες» ανέβασαν την κλασική φώτο από το διάσημο παιχνίδι, συνοδεύοντάς το με τη χαρακτηριστική ατάκα «Olympiacos again before GTA 6».
Δείτε την απίθανη ανάρτηση της Λεβερκούζεν για την κλήρωση με τον Ολυμπιακό:
