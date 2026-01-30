Τι είπε ο Καρεμπέ μετά την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν
Οι δηλώσεις του Κριστιάν Καρεμπέ μετά την κλήρωση του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν στον play off γύρο του Champions League.
Τη Λεβερκούζεν θα βρει (ξανά) στο δρόμο του ο Ολυμπιακός, στα play offs του Champions League, με φόντο την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και ο Κριστιάν Καρεμπέ μίλησε στην Cosmote TV για το αποτέλεσμα της κλήρωσης, για το πρόσφατο ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες, αλλα και την προσθήκη του Αντρέ Λουίζ στο ερυθρόλευκο ρόστερ.
Αναλυτικά όσα είπε ο Καρεμπέ
Για την Λεβερκούζεν: Είναι μία καλή κλήρωση. Ξέρω ότι οι περισσότεροι προτιμούν την Αταλάντα. Είναι καλό ότι γνωριζόμαστε πολύ καλά ως ομάδες και όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες.
Για το εάν είναι σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός είχε νικήσει 2-0 πρόσφατα: Φυσικά και είναι κα παίζει ρόλο. Έχει να κάνει με το πνευματικό κομμάτι και την ψυχολογία. Ίσως έχουμε αυτό το αβαντάζ. Τα πάντα μετράνε. Όμως τα πάντα θα πρέπει να τα αποδείξεις στο γήπεδο. Η ιστορία έχει δείξει πώς έχουμε πάει καλά απέναντί τους.
Για το ενδεχόμενο να έρθουν άλλοι παίκτες εκτός από τον Λουίζ: Αφίξεις ή παίκτες; Η άφιξη του Λουίζ είναι πολύ σημαντική. Θα μας βοηθήσει πολύ. Είναι η κατάλληλη προσθήκη για τα παιχνίδια με την Λεβερκούζεν.
